Medalles per a la proximitat ciutadana

«Hem de seguir treballant per actualitzar la llei a la situació actual, reciclar-nos amb les formacions i unir esforços entre comuns». La presidenta de la comissió interparroquial i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marin, va reconèixer la feina feta per part del cos del servei de circulació, amb un discurs que van escoltar prop de 200 agents al Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

Ahir, els protagonistes de la 13a diada dedicada a aquest col·lectiu, van ser els treballadors que complien 10, 15 i 25 anys de servei. Juntament amb els nous agents i els jubilats, van rebre unes medalles per la dedicació a una feina que, segons el cap de Govern, Toni Martí, «no està prou valorada». Tal com va apuntar el cònsol menor de la parròquia amfitriona, és un treball que ha de combinar «l’aplicació de la norma i el factor humà».



Pel que fa a la modificació de la llei que regeix el col·lectiu, Marin va aclarir que el text continua sent vàlid i que només caldrien petits canvis que evitessin confusions «d’interpretació d’alguns articles». La cònsol feia referència al malentès que va generar la creació d’una mútua per part del comú com a assegurança extra en cas d’accident laboral.



D’altra banda, el cap de Govern va tornar a insistir en la voluntat de crear un servei de circulació unificat que compti amb més mobilitat entre parròquies per part dels agents. Segons Trini, que va centrar més l’atenció en el foment de les formacions, la col·laboració entre agents de diferents parròquies ja és una realitat quan s’organitzen esdeveniments nacionals. La cònsol no va descartar estudiar la proposta que Martí fa tres anys que posa sobre la taula.



En total, actualment hi ha 209 efectius al cos, 12 més que l’any passat. Escaldes comptarà amb cinc nous agents, així que es converteix en la parròquia que ha guanyat més efectius aquest any.