El Govern, a favor del 100% de la baixa en donants d’òrgans

La proposició de llei presentada pels consellers del grup mixt d’Unió Laurediana i Independents de la Massana que té per objectiu aconseguir que els donants d’òrgans cobrin el 100% de la baixa ha rebut el criteri favorable del Govern, que «comparteix plenament» el seu plantejament general. El text proposa modificar la Llei de la CASS per tal que el donant pugui tenir una compensació total de la pèrdua d’ingressos econòmics que li suposa haver d’interrompre la seva activitat de manera temporal, atorgant-li el dret de gaudir de la cobertura del 100% de la baixa des del primer dia d’hospitalització. L’Executiu, però, apunta que caldrà introduir certes limitacions temporals al pagament de les prestacions econòmiques, deixant la porta oberta que es puguin ampliar amb un criteri mèdic justificat. També demana que de la mateixa manera es reconsideri la inclusió de la donació de teixits.

Per El Periòdic

