El MoraBanc té ganes de revenja i de presentar una millor imatge

Setmana tricolor i blaugrana. Després de trobar-se dimarts passat a la final de la Lliga Catalana ACB, BC MoraBanc Andorra i FC Barcelona Lassa es tornen a enfrontar, aquest cop en territori culer, i a la Lliga Endesa. La història ara és una altra i els play-off és allò pel qual els dos conjunts estan plenament centrats. Un per ocupar la segona plaça de la classificació al final de la fase regular, l’altre per entrar-hi, com la temporada passada.

La derrota, però sobretot la imatge que van donar els andorrans a la Lliga Catalana, és el que pitjor es va pair a l’entitat. «Quan no fas un bon partit davant un rival com el que ens toca et passen per sobre, i això és el que va passar en els vint primers minuts», exposa el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya. Confia que aquella sigui una experiència per aprendre, i que quatre dies després, en un altre escenari, no es repeteixi un guió similar. «Estem centrats en donar una bona imatge, en ser nosaltres i anar al Palau amb la intenció de fer un bon partit de bàsquet i endur-nos la victòria», i per aconseguir-la «hem de fer un partidàs», subratllant que «anem al Palau davant el Barça», i això «no ho hem d’oblidar».

A Barcelona es presenten per «competir, fer un bon partit i convençuts que si fem les coses bé, molt millor que vam fer durant molts minuts dimarts passat, segur que tindrem les nostres opcions». Per fer-ho possible «l’equip està motivat i fins i tot el partit de dimarts l’esperona per anar amb millor mentalitat» i no deixar que torni a presentar-se un matx com el de Reus, perquè davant hi ha un dels conjunts més potents del continent i hi ha la «consciència de fer les coses molt bé al davant i el darrere i tenir una gran mentalitat per intentar arribar al final del partit amb opcions de victòria».

Mantenir l’estil

És evident que per no repetir un partit com el de la Lliga Catalana, el MoraBanc ha de canviar elements. Però una de les coses que té més clares Peñarroya és que tot i jugar al Palau Blaugrana, la manera que caracteritza de jugar del seu conjunt serà la mateixa: «Faríem malament si volguéssim canviar l’estil. No som un equip en el que poguem triar si juguem més a poc a poc o més ràpid. L’estil és el que hem anat forjant al llarg de la temporada i intentarem ser fidels amb les dificultats que et posa el rival, que anota molt, però l’altre dia va posar moltes dificultats a la nostra circulació de pilota i no vam estar fluids durant molts moments del partit. El que ens ha portat a tenir les victòries que tenim i el joc que fem és un estil que estava bastant definit i per anar al Palau o al camp de qui sigui no el variarem».

Són dues derrotes consecutives les que suma el MoraBanc i no es vol baixar la guàrdia. «Venim de no guanyar dissabte passat un partit que ens va fer mal, i d’un altre entre setmana en el qual no vam estar bé», pel que necessiten reaccionar per afrontar el tram final de la fase regular, ja que la classificació per als play-off la tenen entre cella i cella. «L’equip està en condicions d’afrontar amb tot l’optimisme del món un final de temporada que per a nosaltres és difícil per la qualitat dels rivals i pel que hi ha en joc, però és complicat per a tothom», assegura el tècnic, que podrà comptar amb tota la plantilla de cara al duel, amb la baixa coneguda de Beqa Burjanadze. El Barça, per contra, segueix sense poder disposar de Rakim Sanders i Kevin Séraphin.

La plantilla vista la Casa Vicens

Barcelona q Directiva, cos tècnic i plantilla del MoraBanc Andorra van visitar ahir a Barcelona la Casa Vicens, que és la primera obra de l’arquitecte Antoni Gaudí. L’edifici modernista va ser adquirit el 2014 per MoraBanc i el públic el pot visitar com a casa museu.