Motivació extra per a Vilaseca

Partit ben diferent a la resta el que enfronta demà a l’FC Andorra i el CF Vilaseca. Es jugarà a les 9.30 hores en terreny tarragoní, el que comporta que els tricolors es desplacin avui mateix i facin nit en un hotel a Salou. Aprofitaran l’avinentesa per fer dos dies de convivència.

Jugar en aquest horari tan poc habitual «no és cap inconvenient. Ens ho prenem bé», indica Joan Cervós, perquè «estar allà concentrats ajuda a la cohesió de grup. Ens fa estar més junts i units». Aquest és «com cada partit, l’hem d’anar a disputar com tots», i ara, amb la permanència assegurada «estem tranquils. Ja tenim la feina feta i anem a jugar com cada partit, intentar guanyar els tres punts i donar-ho tot com sempre». El Vilaseca s’està jugant la salvació. Es troba en llocs de descens directe i es presenta al matx sumant dues derrotes consecutives, la darrera per un contundent 7-0 al camp de l’Atlètic Alpicat. «Serà un partit difícil. S’estan jugant el descens i aniran a donar-ho tot. A més estan rabiosos pel que va passar aquí», assegura Cervós, exposant que fins a final de temporada «l’objectiu en els últims partits és sumar els màxims punts que poguem i acabar el més a dalt possible».