El Vallbanc pot revalidar el títol a la penúltima jornada

A la penúltima jornada dels play-off hi ha l’opció que es decideixi el campió de la Lliga Multisegur Assegurances. El líder, el Vallbanc FC Santa Coloma, s’enfronta a la UE Engordany, el segon classificat. Amb un empat l’equip de Richard Imbernon en té prou per revalidar el títol. A l’altre matx la tercera plaça està en joc. Es trobaran l’FC Lusitans, mermat d’efectius i completant la convocatòria amb jugadors del segon equip, i el Tic Tapa UE Sant Julià. Els futbolistes del conjunt d’Emiliano González ja han cobrat les nòmines de març. Als play-off per a la permanència, els partits són Penya Encarnada d’Andorra-UE Santa Coloma i Inter Club Escaldes-Nóbrega Constructora FC Encamp.

Un altre equip que pot ser campió aquest cap de setmana és l’AGA Ordino, que en té prou amb un empat en el seu duel amb l’M-Perruquers Atlètic Club Escaldes, el segon classificat, per ser el guanyador de la Lliga Biosphere. Si ho aconsegueix, tornarà a la Primera Divisió un any després de perdre la categoria.