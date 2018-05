Bones sensacions en el debut al Mundial de Moto2

Xavi Cardelús debuta al Mundial després que el seu pare ho fes fa 31 nys. Són els únics dos andorrans en haver pres part al campionat. Al Gran Premi d’Espanya, al circuit de Xerès, el jove pilot participava ahir en els dos primers entrenaments, obtenint bones sensacions de cara a la cursa de demà.

Amb la nova Kalex de l’equip Stylobike, a la primera tanda signava un crono d’1.45,896 minuts com a millor volta, finalitzant a la 30a posició. El més ràpid va ser l’italià Francesco Bagnaia amb 1.42,836. A la segona el pilot andorrà millorava un lloc, i era 29è (1.44,537). En aquesta ocasió el català Àlex Màrquez va ser primer amb un registre d’1.42,537.

«Estic molt content i satisfet per la feina que hem fet, tant l’equip com jo. No m’he sentit estrany en cap moment malgrat que he rodat per primera vegada amb els pilots del Campionat del Món i no he deixat de millorar cada vegada que sortia a pista», indicava Cardelús, afegint que «d’entrada m’he trobat força a gust amb la nova Kalex 2018 i tot i que només la he pilotat a les dues sessions celebrades, las sensacions i el resultat han estat molt bons. He pilotat amb més confiança pel que fa al tren davanter i això s’ha notat molt positivament als meus registres. Haver rebaixat el meu record en aquest circuit en dos segons i estar a només dos i dues dècimes del millor temps de la categoria ocupant el 29è lloc, és un resultat excepcional que no fa res més que demostrar que estem en el bon camí. Això, però, acaba de començar. Tots sabem que no es fàcil, però el que hem fet és molt encoratjador». Avui es disputarà una tercera sessió d’entrenaments lliures a les 10.55 hores. Les classificatòries seran a les 15.05.