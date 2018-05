La Fiveco torna als orígens i descarta els vehicles sostenibles

Prop d'una setantena de vehicles d'ocasió, quilòmetres zero o seminous procedents de sis concessionàries del país s'exposen a la venda aquest dissabte i diumenge a l'aparcament del Prat Nou de Sant Julià de Lòria en el marc de la Fira del vehicle d'ocasió (Fiveco). L'esdeveniment torna a la parròquia amb una nova edició, aquesta vegada recuperant les dates pròximes a la primavera i fent coincidir la trobada amb la Ruta de la tapa. “La idea és recuperar la fira que fèiem fa uns anys”, ha explicat la consellera de Turisme, Meritxell Teruel. De fet, la Fiveco es va recuperar el 2016 i des d'aquesta data se n'han fet dues edicions, l'última el novembre passat, però estaven molt centrades en el vehicle ecosostenible d'ocasió. “Al mercat encara no hi ha aquest tipus de cotxes i per això hem pensat recuperar la fira només amb vehicles d'ocasió convencionals”, ha explicat la consellera.



Precisament en aquesta línia també s'ha pronunciat el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, que ha recordat que la majoria de programes d'ajudes econòmiques del Govern s'enfoquen a la compra de vehicles nous ecosostenibles. Tot i això, s'ha atrevit a vaticinar que arran de la compra d'aquests nous cotxes de mobilitat elèctrica “hi haurà una penetració d'aquests turismes en el mercat d'ocasió en els propers anys”.



Si la nova proposta torna a atreure força públic i té bona acceptació, la intenció del comú es realitzar anualment la celebració de la fira en aquestes dates primaverals. “Surts de la foscor de l'hivern, venen les vacances i la gent està més disposada a passejar”, ha destacat el coordinador de la multiplataforma de compravenda de cotxes Motoraldia, Marc Zorzano, que ha ajudat al comú de Sant Julià a recuperar la fira. Dels cotxes exposats hi ha una forquilla de preus que va des dels 10.000 als 40 mil euros.



Zorzano ha destacat que Andorra disposa d'un parc automobilístic d'ocasió extens i atractiu, ja que els cotxes tenen pocs quilòmetres i presenten bones prestacions. A més, “hi ha hagut una recuperació al sector de l'automòbil i també del cotxe d'ocasió però la crisi ha estat llarga i la recuperació és lenta”, ha argumentat. Alguns dels assistents a la fira han comentat que els preus dels vehicles eren força elevats, respecte al que les concessionàries pagaven per obtenir els cotxes de segona mà.



La trobada també compta amb una petita mostra de vehicles clàssics, portats de la mà de l'Associació Andorrana de Vehicles Antics. Tant amb els cotxes antics com amb els d'ocasió, els expositors també ofereixen, als interessats, la possibilitat de provar-los i realitzar un petit recorregut per la parròquia.