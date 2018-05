Saboya veu possible una nova majoria absoluta de DA

El cap de Govern, Toni Martí, anunciarà la data de les eleccions en el Debat d'Orientació Política del setembre, però Demòcrates per Andorra (DA) encara no ha escollit candidat. La formació ja ha dit en múltiples ocasions que no hi ha pressa per escollir cap de llista i aquest dissabte al matí així ho ha recordat el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, durant la inauguració de la Fiveco a Sant Julià. Saboya ha vaticinat que DA presentarà “un bon candidat” a les eleccions generals i estarà en condicions de lluitar “per tornar a reeditar una majoria absoluta” i ha afegit que els debats de successions no el preocupen.



El titular d'economia ha defensat el projecte de reformes i canvis que s'han dut a terme els darrers vuit anys de mandat demòcrata al capdavant de l'executiu i per aconseguir tornar a guanyar ha argumentat que hi ha d'haver una continuïtat del projecte actual, però també una renovació de l'equip.



Davant la pregunta si ell mateix es postula com a candidat, Saboya s'ha limitat ha dir que DA té múltiples opcions vàlides, que ja fa temps que sonen, com l'actual síndic general, Vicenç Mateu, els ministres Jordi Cinca i Xavier Espot o el conseller general i president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró. En ser qüestionat per saber quin dels candidats té més número ha ironitzat que “no sé on es compren ni on es venen” i ha insistit que una de les forces de DA és la multiplicitat de noms que hi ha sobre la taula que ha de servir “perquè la confiança dels electors continuï decantant-se cap a nosaltres”.



En referència a possibles pactes electorals, el ministre ha apuntat que DA és una força de centre, però que “ha de construir polítiques que vagin més enllà del seu àmbit natural” i ha llençat pilotes fora quan se li ha preguntat per un possible apropaments amb Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos que vagi més enllà dels acords puntuals assolits al Consell General per aprovar, per exemple, les lleis de transferències i competències comunals.