El MoraBanc cau de nou al Palau Blaugrana (94-70)

El FC Barcelona Lassa ha passat per sobre del MoraBanc Andorra al Palau Blaugrana. La pilota avui no ha entrat pels andorrans, i, un cop més, no han aconseguit emportar-se la victòria de Barcelona. Des del primer moment, tot estava sentenciat. L'equip ha aguantat poc menys de quatre minuts l'embranzida del Barça, moment en què els del Principat han deixat d'anotar i de defensar. D'aquesta manera, els blaugranes se n'han aprofitat i han començat el primer temps trepitjant els de Joan Peñarroya.



Així, el primer quart no ha començat gens bé pels andorrans i han quedat 31 a 12, resultat que no ha augurat res de bo perquè els blaugranes saben aprofitar aquestes situacions. A més, els locals han tingut un encert absolut, tot i que s'ha de tenir en compte que han tirat sols a cistella perquè la defensa andorrana ho ha permès. Han passat de totes les maneres entre els tricolors, fent unes transicions molt ràpides i amb unes estadístiques absolutes positives.



En el segon temps, s'havia de fer una feinada i al final, han aconseguit maquillar un poc el resultat amb un 47 a 32, amb un 16 a 20 de parcial i perdent de 15, l'únic moment en què els visitants han estat un poc a l'altura. En aquest sentit, tampoc han estat massa fins en l'encert mentre que el Barça n'ha fet de tots colors. Semblava que l'equip hauria d'haver sortit diferent però res ha funcionat. Així, havien encertat el 72% dels tirs de dos intentats i el 50% dels tirs de tres intentats, mentre que el MoraBanc només el 59% dels tirs de dos encertats i el 18% dels triples intentats (3 de 17). En valoració, el Barça doblava al MoraBanc 61 a 30.



A la mitja part, Sanè ha tornat a introduir als de Joan Peñarroya al partit amb un bon triple de manera momentània. La remuntada encara podia ser perquè els miracles existeixen. O això es creia. Però el resultat que s'arrossegava ho feia molt difícil i els blaugranes seguien fent el que volien. Havia estat només un miratge. Les estadístiques no han jugat a favor i els locals no han afluixat el ritme. Al final, el resultat del tercer quart era de 72 a 48.



Al darrer quart, tot estava sentenciat i l'única solució era maquillar el resultat. Però ha estat tot el contrari. El MoraBanc ha estat en un malson permanent. Res ha acompanyat i han seguit collant els tricolors, trencant-los de totes les maneres possibles i posant-lo contra les cordes, fet que ha provocat encara més errors defensius. Al final, el resultat ha estat de 94 a 70.



En aquest sentit, les xifres també han estat molt dolentes: 59 de valoració amb un encert del 25% dels triples intentats i del 51% dels tirs de dos intentats. Jaka Blazic ha estat el més ben valorat amb 12 punts.



Segons Joan Peñarroya, "el partit ha estat lluny del que volíem fer", amb "inici del primer quart que, tot i no començar malament, ha acabat amb una destrossa de la nostra defensa". Així mateix, l'entrenador ha considerat que els han donat una lliçó amb la seva intensitat i el físic. Així mateix, s'ha mostrat molt enfadat: "no m'esperava aquest resultat, ni jo ni els jugadors".



Tampoc li han agradat "ni les sensacions ni les imatges" i per tant, espera que "ens anem cremats, amb males sensacions, pel partit que hem fet". Malgrat això, remarca que "no s'ha fet una mala temporada per aquestes dues derrotes" i que, per tant, ara toca "estar fotuts".



Per la seva banda, Jaime Fernández, ha volgut remarcar que "no s'ha fet una mala temporada" tot i la superioritat blaugrana. "No hem estat a l'altura, hem de seguir, està a la nostra mà", ha comentat. "Hem d'aprendre d'aquesta situació", ha conclòs.



Així mateix, l'entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha explicat que "sabem com és jugar amb un equip que té caràcter físic". "Sabia que sempre tenien una oportunitat". Des d'aquesta situació, "els jugadors han mostrat caràcter, sobretot en defensa, davant d'un equip que té atac".



Ara per ara, el MoraBanc està obligat a guanyar al Delteco GBC el diumenge vinent al Poliesportiu d'Andorra si no vol posar en perill els play-offs. Per sort, el Divina Seguros Joventut va guanyar a l'UCAM Múrcia, un rival directe en la lluita per aquestes posicions, en un partit avançat que era crucial.