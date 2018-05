Desconeixement a les empreses sobre la inserció de persones amb discapacitat

Una enquesta detecta molt desconeixement empresarial sobre la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Així, per exemple, el 53,8% de les empreses consultades encara no coneixen les ajudes del Govern per promoure la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Els avantatges econòmics que estableix la legislació per contractar persones amb discapacitat relatives al salari, com l'estalvi de la cotització de la CASS i les subvencions de fins a sis mesos al salari, són les mesures més conegudes per les empreses, amb una freqüència del 36% i del 27,3% respectivament.

Són les empreses més grans les que mostren més bon coneixement dels avantatges laborals i, principalment, econòmics. El 6,6% de les empreses enquestades afirmen que han contractat o supervisat persones amb alguna discapacitat. Des d'una perspectiva sectorial, la indústria és el sector que més ha contractat o supervisat (8%), seguit del comerç al detall (6,9%) i de l'hoteleria (6,3%). En canvi, en la construcció, la inserció laboral de persones amb discapacitat és molt menor, amb només el 2,4% de les empreses que incorporen persones amb discapacitat en les seves plantilles.

L'enquesta ha estat elaborada per la Cambra de Comerç, l'Observatori de la Sosteniblitat, la Fundació Julià Reig, el departament d'Afers Socials del Govern i l'empresa Social Innova. S'ha dut a terme durant el primer semestre d'aquest any entre empreses de la indústria, la construcció, el comerç minorista i el sector hoteler amb l'objectiu d'obtenir una visió descriptiva sobre el nombre d'empreses que entrevisten, contracten o supervisen persones amb discapacitat, mesuren estratègies de les empreses davant de la discapacitat i ponderen el coneixement de les empreses respecte a les polítiques públiques d'inclusió laboral de les persones amb discapacitat.

Aquesta enquesta, que forma part també d'un projecte més ampli de recerca sobre la inclusió laboral de les persones amb discapacitat a Andorra, s'ha donat a conèixer durant la presentació dels informes de conjuntura corresponents al segon semestre del 2017 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.