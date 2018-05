L'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella fa un homenatge als directors i coreògrafs

És necessari no haver de fer llargs viatges per tractar-se

El Centre de Congressos de la capital ha acollit aquest diumenge a la tarda l'homenatge que l'esbart Dansaire d'Andorra la Vella ha volgut fer als directors i coreògrafs que col·laboren perquè el repertori de la densa tradicional vagi creixent i es mantingui en el temps. L'espectacle, que ha durat al voltant d'una hora, ha comptat amb la presència d'una seixantena de dansaires de les quatre seccions de l'esbart i han interpretat catorze danses tradicionals. S'han ballat peces com ‘Marieta cistellera’, el ‘Ball de la castanya’, ‘La polca de Sant Celoni’, ‘Les andorranes’ o una que ha fet especial il·lusió a l’agrupació, ‘Marina'. L'esdeveniment ha aplegat prop de 380 persones que han pagat una entrada de cinc euros. Tots els diners recaptats, al voltant de 1.800 euros, es destinaran l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca).

Per El Periòdic

