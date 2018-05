Cardelús s’estrena al Mundial amb una 22a plaça i bones sensacions

El motociclisme andorrà va fer història després que Xavi Cardelús completés per primera vegada a la seva vida un Gran Premi del Mundial, aconseguint la 22a posició a Xerès. El pilot de l’equip Stylobike partia des del 31è lloc a causa d’una caiguda als entrenaments classificatoris. Així mateix, va ser capaç d’acabar nou llocs més endavant i en una merescuda bona posició, a més de marcar un molt bon temps: la seva volta ràpida durant la cursa va ser d’1.44,2, només dues dècimes per sota del millor registre que havia aconseguit als entrenaments. Això va passar en una prova que va guanyar amb molta autoritat el pilot italià Lorenzo Baldasarri de l’equip Pons HP40. Segon va ser el pilot portuguès Miguel Oliveira de l’equip Red Bull KTM Ajo i tercer l’italià Francesco Bagnaia, del Sky Racing Team VR46. Així mateix, Baldasarri va marcar la volta més ràpida als entrenaments (1.41,925) i la volta més ràpida en carrera (1.42,480). L’italià és segon a la general amb 64 punts mentre que el seu company Francesco Bagnaia és primer amb 73. Tercer és Oliveira amb 63. Cardelús no va aconseguir sumar punts.

En aquest sentit, al llarg de tota la cursa, el pilot andorrà es va mostrar molt confiat i va lluitar de valent per aconseguir una bona posició. Així mateix, el pilot no va cometre cap errada i va rodar a un ritme constant sense cometre riscos innecessaris. A més, cal destacar que la seva millor volta va ser només 1,7 segons més lenta que la millor volta de la ràpida de la cursa, fet que demostra que el del Principat segueix escurçant diferències respecte als millors pilots de la competició.

Caiguda agredolça

Malgrat això, tot hauria pogut anar molt millor si els entrenaments classificatoris haguessin estat més exitosos, quan va aconseguir rodar en un temps d’1’44.3, crono que va aconseguir a la tercera de les 17 voltes que van completar al circuit andalús i que el va situar a 2,4 segons de la pole position. Va ser una sessió molt complicada amb un gran ritme en el qual hi havia una gran temperatura a la pista, fet que va incidir en el comportament de la moto i que va significar també una caiguda de Cardelús al final de la sessió, que no va tenir conseqüències negatives pel pilot però que li va impedir marcar un millor temps. En aquest sentit, Cardelús no es va trobar còmode a la moto per les condicions de la pista però va considerar que el temps aconseguir «estava dins d’un marge positiu i la diferència a la pole també».

Felicitat

Per la seva banda, el pilot es va manifestar «molt content» amb aquest resultat i en feia «un balanç molt positiu». «He sortit bé i al primer revolt he mirat de minimitzar riscos tenint en compte que hi havia molt poc espai. Al llarg de la primera cursa he estat lluitant amb Hector Garzó fins que l’he deixat enrere i després m’he estat barallant amb Fuligni, que al final m’ha acabat superant», comentava. «Tot i que la cursa era més llarga que les de l’Europeu, he aguantat molt bé tan físicament com pel que fa al ritme i, a més, la meva volta ràpida ha estat molt a prop del meu millor temps als entrenaments», explicava. En aquest context, «ha estat bé però podria haver anat millor perquè tenia la sensació als entrenaments que podia millorar encara més, però no vaig sortir en el meu millor estat i em vaig encartonar una mica», comentava.

«Em sento molt content i satisfet, tot i que podria haver anat millor», recordava el pilot. De cara a la pròxima cursa, el Gran Premi de França de Moto2 que es disputarà del 17 al 20 de Maig i que serà el segon wild card mundialista de l’andorrà d’aquesta temporada «no ens plantegem un objectiu perquè volem seguir aprenent, no hi ha una posició on vulguem estar perquè aquesta no diu res, el que importa és el temps i el resultat», manifestava. «Hem d’anar de mica en mica, consolidant-nos i millorant les posicions», afegia.

«Aquest debut significa una nova etapa perquè és la primera de les deu carreres que he de fer al Mundial i he demostrat que hi puc ser, perquè hi ha pilots que han quedat per darrere meu», destacava. És una competició en què «puc estar lluitant» i per tant, aquesta 22a posició «és un lloc bo». «A casa ens sentim molt contents i orgullosos perquè, al final, quan un comença en aquest món l’objectiu és arribar als Mundials», ressaltava. En general, «he gaudit molt del primer Gran Premi de la meva vida i, sobretot he treballat i après molt. Ara només toca seguir en la mateixa línia en els altres Grans Premis que disputarem aquesta temporada i no deixar de créixer entre els millors del món», concloïa.

Emocionat

Per la seva banda, Xavi Cardelús, pare del pilot i expilot de motociclisme, es va mostrar «molt content» perquè «després de la caiguda, el que ha fet és un bon resultat». «Ha començat bé, ara el que ha de fer és continuar, transmetent un missatge i millorant una mica més», explicava. De cara al futur, la línia a seguir és clara: «No ens hem plantejat un resultat perquè seria pressió i pitjor per ell. S’ha de créixer, mirar endavant i guanyar posicions».

De cara a l’any que ve, «tot i que no n’hem parlat, hauríem d’estar puntuant a totes les carreres», comentava. «Estic encantat després de 30 anys, estic molt orgullós del fet que el primer andorrà que torni a les pistes sigui el meu fill», explicava emocionat.