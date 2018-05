El Festival Internacional de Pallasses planteja ser una cita anual

Aquest diumenge al migdia ha finalitzat el Festival Internacional de Pallasses d'Andorra la Vella, que després d'estar desaparegut durant nou anys, aquest 2018 ha tornat amb un format més reduït, però amb força. En els quatre dies que s'ha allargat, s'han venut fins a 650 entrades pels sis espectacles que hi havia programats, entre el teatre comunal d'Andorra la Vella i la Fada Ignorant. Aquest últim espai, amb sessions golfes a la nit, era una de les novetats d'enguany i, segons ha dit el cònsol menor de la capital, Marc Pons, han tingut un aforament bastant complet. Pons ha manifestat que, després de la recuperació, el FIPA "ha estat un èxit força important".



Per la seva banda, la directora artística del festival, la pallassa Pepa Plana, s'ha mostrat feliç en declaracions a RTVA, veient l'èxit que ha tingut el retorn d'aquest esdeveniment. "Amb la consciència que potser això torna a remuntar", ha apuntat Plana, que s'ha aventurat a dir que l'any vinent hi tornarà a haver pallasses a Andorra i que el festival es convertirà en una cita anual. De totes maneres, el cònsol menor del comú d'Andorra la Vella ha insistit en declaracions als mitjans que l'important era recuperar el FIPA perquè és quedés i que ara cal valorar els formats que poden funcionar de cara als propers anys, per definir la temporalitat de la cita.



L'espectacle que ha posat el punt i final al Festival Internacional de Pallasses ha estat una proposta familiar de la pallassa Masha Dimitri, que la va estrenar a Suïssa, el seu país d'origen, i no l'havia representat a cap altre lloc més, fins aquest diumenge a Andorra. Una funció, com totes les que s'han pogut veure durant els quatre dies de festival, que girava al voltant dels refugiats.



Malgrat l'èxit del FIPA, Pepa Plana ha assegurat que la lluita per fer més visibles les pallasses és "una carrera de fons", ja que en molts dels festivals on participen encara són una minoria, en comparació amb els seus col·legues pallassos.