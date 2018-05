El 20% dels operaris de l’avinguda Meritxell són contractats d’Espanya

Entre un 15 i un 20% dels operaris que treballen en les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell han estat contractats a través d’una empresa de subcontractació espanyola. En total, hi ha 87 persones treballant-hi. La xifra és la mateixa que es va preveure abans de començar les obres. Així ho va assegurar el gerent de l’Associació de Contractistes d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy. Segons el portaveu de l’entitat, si la plantilla hagués d’augmentar, s’incorporarien en l’últim tram dels treballs i en cas de dificultats a darrera hora per complir amb el cronograma establert.



Filloy assegura que l’avinguda estarà enllestida a l’agost, tal com es va prometre. Tot i així, el ritme s’està alentint per l’arribada «a comptagotes» del material. Les pedres que pavimenten el nou terra del carrer s’han d’importar poc a poc i això fa que alguns dies hi hagi menys feina de l’habitual. En funció de la quantitat de material que arriba cada dia, s’assigna un nombre més alt o més baix d’operaris al terreny. «No disposem de tot el material in situ, va arribant de manera esglaonada», va comentar Filloy a aquest rotatiu. «Si el tinguessim tot aquí, aniríem més ràpid», va afirmar.



L’altre factor que, en part, està dificultant el desenvolupament dels treballs és el temps. La pluja de la setmana passada fa que «la velocitat amb què es treballa no sigui la mateixa», en paraules de Filloy. Amb tot, el gerent va voler aclarir que totes les empreses que coordinen els diversos trams de les obres de l’eix comercial coincideixen que les condicions meteorològiques no afectaran el calendari previst. El mateix opina Marc Pons, cònsol menor d’Andorra la Vella: «S’està avançant més ràpid del previst i, malgrat els imprevistos i la pluja, l’obra de més envergadura ja s’ha fet».

Horaris intensos

El procés d’embelliment de l’avinguda principal de la capital ha de durar quatre mesos, el període més breu possible per evitar perjudicar el turisme durant la propera temporada d’hivern, segons els càlculs del comú. Per fer-ho, els treballs al carrer comencen a les 08.00h i acaben a les 22.00h, de dilluns a diumenge, el que implica treballar per torns als operaris. «Els treballadors fan les hores que han de fer, està tot molt controlat perquè a ningú li faria gràcia una sanció d’Inspecció», va subratllar Filloy. «El sector de la construcció ja no és com abans. Ara cada empresa té un departament de recursos humans», va afegir, destacant que, en cas que els empleats allarguin la jornada laboral, les empreses estan obligades a pagar-los les hores extraordinàries i les treballades en dies festius.

Espai entre màquines i vianants

Les queixes per l’espai entre els vianants i les màquines d’obra són un dels motius de queixa de part de l’oposició i dels comerços. Segons Filloy, els protocols de seguretat de les empreses involucrades en el projecte estableixen que per cada màquina en funcionament en una zona de pas de vianants, hi ha d’haver dos treballadors controlant el flux de persones que hi passen. «Si es pot tancar la zona i aïllar la màquina, s’aïlla», va puntualitzar Filloy.



«Cada tram té la seva manera de treballar perquè les empreses determinen els riscos de cada treball i les precaucions necessàries perquè hi ha hagi la màxima garantia», va explicar el gerent d’Acoda, destacant que a cada tram hi ha un tècnic expert en prevenció de riscos. La imatge d’un nen petit al costat d’una màquina en funcionament, però, preocupa a la ciutadania.

Des de l’associació de contractistes van concloure que el pas de l’ambulància també està garantit. «Potser no arribaria a la porta d’algun edifici en concret, però segur que a cinc metres, sí», va manifestar el portaveu d’Acoda.

Què fer en cas d’emergència?

Caminar actualment per l’avinguda Meritxell pot ser tot una experiència. El recorregut varia cada dia i sobta veure els vianants passejar pel costat de les màquines en funcionament. Tot plegat va generar un cert malestar la setmana passada que va acabar arribant al Consell General amb una pregunta del liberal Ferran Costa sobre la seguretat a la zona mentre durin les obres. Les respostes dels ministres Xavier Espot i Carles Álvarez no van acabar de convèncer el liberal que insistia en la necessitat de tenir uns protocols establerts per casos d’emergència.



El cònsol menor de la capital, Marc Pons, assegura que dits protocols existeixen des d’abans d’iniciar les obres i que n’hi ha un detallat per cada tram. En aquest sentit, deixa clar que tant els camions dels bombers si fes falta com una ambulància o un cotxe de policia podria accedir a l’avinguda si fos necessari sense problemes. «Es retiraria el material i es podria arribar fins davant la porta, ja que no hi ha cap element que sigui fix i hi ha molta gent treballant que ho pot enretirar», explica Pons, tot afegint que «s’ha deixat una amplada de la via practicable suficient perquè hi passin camions i ambulàncies».



El mandatari comunal insisteix en què «hi ha protocols pactats per trams i també a nivell general, en els quals hi ha especificades accions per cada incidència». Fins i tot, remarca, «n’hi ha per les hores en què els operaris no estan treballant, per tal que deixin les màquines i el material d’una manera determinada per poder accedir-hi».



Una opinió que comparteix el gerent de l’Associació de contractistes d’obra (ACODA), Víctor Filloy: «he estat a l’obra i si hi ha d’entrar un vehicle només cal apartar una tanca, no hi ha grans forats i ara mateix podria entrar una ambulància».



Filloy, en canvi, té més dubtes quant a la seguretat dels vianants. «És complicat mantenir els accessos oberts a tots els domicilis i comerços i al mateix temps treballar i permetre el pas de persones perquè puguin passejar i entrar», admet malgrat deixar clar que «tot i que sempre hi pot haver un mínim risc, a cada zona hi ha un tècnic expert en prevenció de riscos». Per part seva Pons està convençut que «no són incompatibles els treballs i la circulació de la gent». El cònsol menor reconeix que «la imatge pot sobtar» però assegura que «tot és legal» i que «s’està seguint el pla de seguretat i salut».