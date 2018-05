L’oposició critica l’adjudicació ‘a dit’ per construir l’estació de bus

L’oposició considera que la «mala planificació» del Govern ha conduït a «irregularitats» com l’adjudicació directa per a la construcció de l’Estació Nacional d’Autobusos. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) va declarar nul·la la contractació de la infraestructura, que ja està construïda des de fa mesos i, de fet, es va inaugurar el maig de l’any passat. La sentència publicada divendres dona la raó al Col·legi d’Arquitectes i conclou que la construcció de l’estació és un projecte diferent al de les obres inicials al Prat del Rull. Per tant, «hauria d’haver estat licitada conforme a les regles de la Llei de contractació pública», s’exposa a la sentència.



Els grups a la minoria ja estan estudiant la decisió del TSJ per veure quines implicacions pot tenir i quines responsabilitats polítiques reclamar. «Es va aprofitar la urbanització de la zona i no es va fer una concessió separada. El Govern actua com si estigués per sobre del bé i del mal», va criticar el conseller general d’SDP, Víctor Naudi.



«Lamentem que el Govern tirés endavant el projecte sense fer cas d’una opinió qualificada com la del Col·legi d’Arquitectes, a qui sembla que, finalment, la justícia li ha donat la raó», va comentar el liberal Jordi Gallardo. «Estem veient que en aquest final de legislatura del segon govern de DA, es pensen que per tenir majoria estan per sobre de la llei», va manifestar el liberal. «S’estan convertint en el Govern de les adjudicacions, com a mínim, dubtoses», va afegir el conseller. Gallardo va admetre que l’estació de busos era una «necessitat». «Però no podem saltar-nos la llei per aconseguir el que volem», va subratllar.



Josep Majoral, conseller independent de la Massana, va instar el Govern a «posar ordre» per aturar «adjudicacions a dit, complements salarials injustificats». «La feina està mal feta i cal ser més curós. El Govern s’ha tornat a endur una plantofada», va afirmar el conseller. Des del PS, es van evitar fer declaracions.

Tribunal de comptes

Gallardo va aprofitar la sentència contrària a l’Executiu per recordar que els últims informes del Tribunal de Comptes detecten altres adjudicacions directes sense justificar. Aquestes contractacions que es van aprovar sense un previ concurs públic van suposar fins a 1,8 milions d’euros l’any 2016, segons va constatar l’organisme fiscalitzador. Gallardo va recordar les declaracions del demòcrata Esteve Vidal, que va demanar que el Tribunal de Comptes sancionés L’A per haver presentat fora de termini les dades econòmiques. Vidal també demanava sancions pel PS. «Sense defugir de les nostres responsabilitats, em pregunto si ara també demanarà sancions per les adjudicacions fora de la llei», va retreure Gallardo.