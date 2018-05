Crítiques d’una clínica per voler unificar els preus dels geriàtrics

La intenció del Govern d’unificar els preus dels geriàtrics ha causat polèmica, almenys, entre els membres del consell d’administració de la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar. A través d’un comunicat, critiquen que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, anunciés la setmana passada la voluntat de treballar per fixar unes tarifes homogènies per a tots els centres geriàtrics del país. Aquesta mesura es contempla en un decret sobre centres assistencials en què el Govern està treballant.



El demòcrata defensa que els costos haurien de canviar en funció de les necessitats del pacient i del seu perfil. L’argument d’Espot anava en sintonia amb el de les conclusions de l’auditoria sobre el sistema de serveis socials i sociosanitaris que es va presentar dimecres passat durant una comissió legislativa d’Afers Socials.

Comparativa ‘perversa’

El doctor Albert Font, professional de Sant Vicenç d’Enclar, considera que calen mantenir les diferències de preus actuals perquè cada centre ofereix serveis diferents. Al comunicat també titllen de «comparativa perversa» la llista de tarifes dels diversos centres mostrada públicament en el marc de la mateixa reunió. «Segons aquesta comparativa, la Clínica Sant Vicenç percebria prop del doble del que perceben altres centres, per a iguals prestacions», lamenten els integrants del consell d’administració. «Ningú pot garantir prestacions de qualitat amb uns sistemes tarifaris erràtics i criticables», puntualitza la nota.

Especificitats

Des de Sant Vicenç d’Enclar, es vol deixar clar que cada centre té les seves especificitats. «És obvi que no s’efectuen idèntiques prestacions en els centres referenciats», asseguren. Per tant, posar-los a tots en el mateix sac és «menystenir el treball dels professionals sanitaris».



Sense entrar molt en detalls, el consell d’administració destaca algunes de les particularitats de què gaudeix el seu geriàtric. La clínica compta amb metges integrats a l’equip que visiten diàriament els pacients ingressats i hi ha una permanència durant les 24 hores al dia i tots els dies de l’any.



L’escrit subratlla que Sant Vicenç d’Enclar es va construir sense rebre diners públics i no factura a la CASS cap medicament, ni cap prova usual. Tampoc cap anàlisi o radiografia. «Totes van a càrrec de la clínica», asseguren des del consell d’administració. Tampoc es factura a la parapública les consultes als metges especialistes ni els trasllats de pacients. I només s’adrecen els malalts al Servei d’Urgències de l’hospital si han passat per algun metge de la clínica prèviament. «Que quedi clar que la clínica no ha abusat mai d’una tarifa que des de l’inici ha estat imposada i controlada per l’Administració».



El comunicat fa una crítica al concepte de «centre sociosanitari» pel fet que no es pot separar la dependència de la malaltia en casos crònics. «Aquest sistema d’administració dels centres sanitaris va en detriment de la qualitat assistencial. Només existeix a Espanya i ara a Andorra», diu el comunicat.