El MoraBanc manté la setena posició a la lliga

El MoraBanc Andorra manté la setena posició a la Lliga Endesa tot i perdre aquest passat dissabte per 94 a 70 al Palau Blaugrana després que el Barça passés per sobre del conjunt tricolor. Va ser un partit pèssim que semblava complicar els play-offs però aquesta competició està molt ajustada i ara mateix l’Herbalife Gran Canària és cinquè amb 18 victòries i 13 derrotes després d’apallissar a l’Unicaja a casa per 76 a 66, equip que ara passa a ser sisè empatat amb els canaris però amb l’average perdut.

Després del MoraBanc, setè amb 17 victòries i 14 derrotes, es troba l’Iberostar Tenerife que ahir també va fer una passa enrere davant el Movistar Estudiantes al perdre per 97 a 92. L’equip té 16 victòries i 15 derrotes.

Per la seva part, l’UCAM Múrcia, rival directe del MoraBanc Andorra és novè, ja que va perdre en el partit avançat contra el Divina Seguros Joventut per 75 a 92 i acumula 16 victòries i 15 derrotes. Així mateix, el Montakit Fuenlabrada és desè després d’ampliar la seva mala ratxa al perdre contra el València Basket. Ara, tenen 15 victòries i 16 derrotes i estan empatats amb el Movistar Estudiantes, que és onzè.