L’Andorra empata en temps afegit

L’FC Andorra es va emportar ahir un punt de la seva visita al camp del Vilaseca. Va ser un duel en el qual a la primera part els va costar entrar en el partit i al minut 11, Pol Benito va marcar un gol. En aquest primer temps, el conjunt del Principat es va veure superat pels locals i l’encert no va acompanyar tot i una clara oportunitat d’Àlex Martínez.

