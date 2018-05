El Vallbanc aconsegueix la cinquena lliga consecutiva i mira el triplet

El Vallbanc FC Santa Coloma va empatar ahir a zero contra l’UE Engordany i es va proclamar campió de la Lliga Multisegur Assegurances, demanera que aniran a la UEFA Champions League, però abans miraran d’aconseguir el triplet guanyant la Copa Constitució davant l’R. Tic Tapa Sant Julià el pròxim 20 de maig.

«Estic extremadament feliç amb aquest resultat, ha estat una lliga molt difícil perquè l’UE Engordany ens ho ha posat molt difícil i han fet una gran competició», explicava el tècnic colomenc Richard Imbernón. «L’equip ha tornat a mostrar l’ambició que té, fet que aquest any ha tingut molt mèrit», comentava. «Ens fa molta il·lusió guanyar la Copa Constitució d’aquí a dues setmanes, és un títol que no tenim i estaria molt bé acabar la temporada amb el triplet», afegia.

D’aquesta manera, l’equip va celebrar el títol «d’una lliga que ha estat molt llarga, amb moltes hores d’entrenaments, que a l’hivern es fan molt durs», manifestava Imbernón. «Estem molt cansats però tenim ganes de celebrar-ho perquè l’equip ha mostrat que les ganes de seguir guanyant segueixen existint», afirmava.

Hi ha esperança

Per altra banda, l’FC Lusitans va guanyar per 2 a 0 a l’R. Tic Tapa Sant Julià amb un gol de Carlos Gomes al minut 60 i un altre en temps afegit d’André Teixeria de Azevedo. «Hem aguantat fins a l’última jornada amb l’esperança d’anar a Europa i estem molt animats, ha sortit un partit perfecte i ara només cal esperar que punxi el Sant Julià», comentava el tècnic del Lusitans, Emiliano González. En aquest partit, el tècnic va poder comptar amb una plantilla justa i no va haver d’utilitzar jugadors del B.

Als play-offs per la permanència, l’UE Santa Coloma li va clavar una maneta al Penya Encarnada d’Andorra, de manera que aquest 0-5 i l’empat a dos entre l’Inter Club d’Escaldes i el Nóbrega Constructora FC Encamp deixen les coses iguals i serà a la darrera jornada quan es decidirà qui té una oportunitat de salvar-se.

Nou equip de primera

L’Assegurances Generals FC Ordino va empatar a un contra l’M-Perruquers Atletic Club Escaldes i es va assegurar un lloc a la màxima categoria. Els ordinencs en tenien prou amb un empat mentre que els escaldencs necessitàvem una carambola.