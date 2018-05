Majoral creu que hi ha mancances de seguretat a les obres del vial

El conseller d’UL i integrant al grup mixt, Josep Majoral, ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura amb l’objectiu de fer un seguiment «de prop» de les obres del vial de Sant Julià i per això, sol·licita tota la documentació referent al projecte.



Segons el grup, la primera demanda d’informació està motivada perquè la darrera setmana, durant la presentació pública del projecte per part del ministre Jordi Torres, Majoral va detectar possibles mancances en referència a la mobilitat i seguretat dels vianants. Per aquest motiu, i per intentar esvair qualsevol dubte sobre aquesta qüestió, el conseller entén cabdal disposar de tota la documentació per valorar en conjunt les accions que es duran a terme en el projecte.



A més, el parlamentari, igual que va dir el ministre, es posa a disposició de tots els ciutadans, tant de la parròquia laurediana com del país, per analitzar de manera conjunta el projecte i fer arribar les peticions i les propostes al Ministeri d’Ordenament Territorial amb la finalitat de millorar entre tots el projecte que és vital per a la qualitat de vida dels tant dels lauredians com dels turistes.

Seguretat d’obra

Des d’UL també van voler recordar que tres quartes parts dels vehicles que entren a Andorra cada any ho fan a través de la frontera espanyola i el partit polític considera imprescindible que els canvis que es derivin de la no construcció del vial, tal i com estava projectat, no minvin la qualitat de la infraestructura que forma part de la porta d’entrada per a milions de visitants i turistes. Ja al mes d’abril, en declaracions a EL PERIÒDIC, Majoral va mostrar els seus dubtes i va dir que, per exemple, «els veïns de l’edifici Riera, que es troba just a la sortida de la plaça Laurèdia, es queixen per la seguretat a l’hora de travessar. Per tant, si ara hi posem dos carrils de baixada, crec que la velocitat augmentarà i cal veure com es tracta aquesta qüestió».



The Cloud

Majoral també va entrar una demanda sobre la licitació per a la construcció del The Cloud. El conseller vol seguir tot el procediment i construcció de l’obra. És per aquest motiu que es demana tota la documentació treta a concurs per a la licitació dels treballs. El parlamentari adverteix que seguirà molt de prop, tant la construcció com el cost de la mateixa. H