Augmenten les matriculacions de vehicles a l'abril

En aquestes dades també es confirma la tendència dels darrers mesos en què creix la matriculació de vehicles amb gasolina i s'estanquen els de gasoil. Durant el mes d'abril es van matricular un 34,7% més de vehicles de gasolina que el mes anterior, mentre que de gasoil han estat un 14,0% més. També s'han matriculat 14 vehicles sense carburant, 5 elèctrics 100%, 5 híbrids de gasolina no endollable i 1 híbrid de gasolina endollable, mentre que a l'abril del 2017 se'n van matricular 6, 6, 6 i 7 de cada tipus, respectivament. Totes les categories de vehicles mantenen una tendència a l'alça, arrossegades en bona part per la recuperació en la venda de turismes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació