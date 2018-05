La Ruta de la tapa bat rècords

L'esdeveniment gastronòmic que s'ha celebrat aquesta setmana a Sant Julià de Lòria ha sobrepassat totes les expectatives inicials. “L'objectiu és doblar la xifra de 2.600 racions que es va assolir l'any passat”, deia la consellera de Turisme del comú lauredià, Meritxell Teruel, durant la inauguració de la Ruta de la tapa 2018. Un objectiu que, a falta del recompte final, s'ha superat amb nota, ja que s'han venut més de 9.000 tapes, quadruplicant la xifra aconseguida l'any passat. “Ha estat un èxit rotund, no ens esperàvem arribar a aquestes xifres”, ha reconegut la consellera.



L'afluència de gent i la demanda ha estat tant gran que molts establiments s'han vist desbordats i alguns dies, sobretot els vespres de divendres i dissabte, no van poder oferir la tapa als assistents perquè s'havien esgotat totes les existències previstes. “Cap a quarts de deu alguns restaurants ja no els quedaven tapes”, descriu Teruel, que ha anunciat que es reunirà la setmana que ve amb els setze establiments participants per analitzar com ha anat l'esdeveniment i què es pot fer perquè la falta d'existències no torni a ser un inconvenient. El canvi de dates i els premis són per la consellera de Turisme els al·licients que expliquen l'èxit. “Vam decidir córrer el risc de canviar de dates i l'aposta ens ha sortit bé”.



De fet, a causa de la gran popularitat d'aquesta desena edició de la Ruta de la tapa, Teruel ja ha avançat que la idea és mantenir la celebració de l'esdeveniment al maig i reforçar-la perquè s'hi adhereixin més establiments. Un cop tancada l'edició d'enguany, ara només queda entregar els premis als establiments participants, el proper dimecres 9 de maig a l'antiga casa comuna.

La Fiveco, un altre encert



Al voltant de la ruta, el comú va impulsar una multiplicitat d'activitats infantils i concerts per dinamitzar la parròquia, però el retorn de la Fira del vehicle d'ocasió (Fiveco) ha estat la més celebrada. “Satisfacció general per tots els expositors”, ha sintetitzat el coordinador d'una multiplataforma de compravenda de cotxes, Marc Zorzano. El coordinador ha estat l'encarregat de recollir el retorn de les concessionàries participants i totes han indicat que han tancat diverses vendes (la consellera les ha xifrat en 17) i han expressat la gratitud per haver recuperat la fira. “La ubicació i fer-ho coincidir amb la Ruta de la tapa ha estat un veritable encert, hi ha hagut un constant degoteig de gent al llarg dels dos dies, tot i que diumenge va ser més intens”.



De cara a l'any que ve, tant Zarzano com Teruel apunten que la intenció és continuar celebrant la fira en aquestes dates de maig i desvincular-la dels vehicles ecosostenibles d'ocasió, com s'ha fet aquesta vegada, ja que el mercat encara no presenta una gran oferta d'aquests vehicles. L'objectiu és poder treballar amb més temps i convidar més concessionàries que enguany perquè el parc automobilístic del país és prou atractiu.