Serveis i projectes innovadors s'engloben en la nova FEDA Solucions

Després de crear FEDA Cultura i FEDA Ecoterm (de l’àmbit de la cogeneració), la parapública ha donat a conèixer aquest dilluns al matí una tercera marca, FEDA Solucions, per acabar d’ordenar tots els serveis i projectes que té en marxa i per desvincular-los del que és el negoci convencional de la venda d’electricitat. Tal com ha explicat el director general de la parapública, Albert Moles, FEDA Solucions és la marca dels serveis i la innovació, dins de projectes que aporten valors d’energia neta, sostenibilitat i andorranitat.



Per ser més concrets, la nova marca engloba l’aposta per la mobilitat elèctrica; la instal·lació de carregadors a les cases i empreses del país; la futura plataforma de mobilitat intermodal (una aplicació mòbil que donarà informació sobre aparcaments, temps d'espera de l'autobús, punts de càrrega, lloc on recollir bicicletes elèctriques, etc.); els productes de confort i estalvi energètic, i el seguiment i millora energètica de grans edificis públics, els quals han de servir d’“exemple” per a la resta. De fet, en els últims anys s’han monitoritzat i fet informes per millorar la despesa d’energia d’una vintena d’edificis públics, ha explicat Moles.



Pel que fa a l’aposta per a la mobilitat elèctrica, el directiu de la parapública ha informat que ara hi ha una vintena de carregadors a la via pública i que la idea és anar-los incrementant en funció de com evolucioni el parc de vehicles d’aquestes característiques. Ara mateix l’oferta és suficient per la demanda, ja que es carreguen una mitjana de 8.000 vehicles l’any i, pel que fa als vehicles estrangers, se’n carrega de mitjana un al dia.



Moles també ha incidit, dins de FEDA Solucions, en l’aposta per assessorar al client en l’estalvi energètic. Ha recordat que, segons l’hora del dia, l’energia és més cara i que, si es té en compte aquest fet, es pot estalviar entre un 10 i un 20% en la factura. “Hem de donar senyals clares de quan l’energia és cara o barata”, ha manifestat. També gràcies a la domòtica i a una utilització més intel·ligent de la calefacció es poden estalviar aquests percentatges. Segons Moles, els propers anys, més que pujar el preu de l’energia, el que pujarà és la potència d’aquesta energia. FEDA Solucions comptarà amb una pàgina web informativa, que s’estrenarà les properes hores.