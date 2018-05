La Diada esportiva de la gent gran comptarà amb 200 padrins

Fins a 200 padrins prendran part aquest dimecres en la Diada esportiva de la gent gran organitzada per l’ajuntament de la Seu d’Urgell (que és l’amfitrió de l’esdeveniment d’enguany), el departament d’Afers Socials del Govern, els set comuns, la Federació de Gent Gran d’Andorra, així com les diferents associacions de gent gran del Principat.



La diada s’ha anat consolidant any rere any fins arribar a convertir-se en una cita anyal per a la gent gran d’Andorra i la Seu d’Urgell. Aquesta activitat està entesa com una festa de germanor i, per aquest motiu, s’alterna la ubicació on se celebra. Enguany, la celebració tindrà lloc al Palau Municipal d’Esports de la capital de l’Alt Urgell. L’objectiu de la trobada és promoure uns hàbits de vida saludables amb la pràctica d’activitat física per tal de millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de persones.



Els participants podran gaudir de tres activitats: taller de ritmes, ioga i marxa nòrdica. Després, se celebrarà un dinar de germanor amb tots els participants i acompanyants. L’acte inaugural tindrà lloc a les 9.30 hores i estarà amenitzat per una exhibició de gimnàstica de manteniment amb coreografies a càrrec dels diferents grups participants.