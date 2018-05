Una vintena d’entitats s’uneixen per celebrar la Diversitat Cultural

Andorra la Vella celebra aquesta setmana la diversitat cultural i la del país acompanyada de 22 entitats culturals que vetllen tant per la difusió de les tradicions autòctones com per donar a conèixer els costums de terres més llunyanes. A través de la fotografia, la música, la dansa, l’impuls dels Drets Humans i la gastronomia, la vuitena Setmana de la Diversitat Cultural proposa «un punt de trobada per conèixer els veïns de la parròquia o el país i interrelacionar-hi, ja que són els que donen vida a l’indret», va assegurar durant la presentació de la iniciativa el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons.



El tret de sortida de la setmana va estar protagonitzat per la inauguració d’una exposició fotogràfica al vestíbul del Centre Cultural la Llacuna sota el títol Sàhara, l’última colònia, de Mireia Medeiros, membre de l’Associació d’amics solidaris amb el poble sahrauí, que ha visitat el campament de refugiats de Tindouf. Relaciona amb els desplaçats, el dijous el mateix centre acollirà a les 19.00 la taula rodona Què pot fer Andorra pels refugiats?

Referent

Pons, acompanyat d’una representant de la Casa d’Extremadura, Ana Cerezo, i d’una participant del Grup de Folklore Portuguès, Cami Medeiros, va avançar que aquest any s’ha gravat un videoclip de la cançó de Quim Salvat Conviure tots junts «per visualitzar la diversitat d’Andorra la Vella, amb les diferents cultures i religions que hi conviuen». El vídeo íntegre es presentarà demà al vespre. La vuitena setmana de la diversitat coincideix amb el setantè aniversari de la Declaració dels Drets Humans i el comú anima a sumar-se a la celebració mundial amb un missatge a les xarxes etiquetat amb #StandUp4HumanRights!

Festa al carrer

Les activitats prendran la Plaça Guillemó el dissabte, on diferents entitats mostraran les seves tradicions: des dels Castellers catalans i el folklore portuguès, fins als balls caribenys, passant per les danses tradicionals de les Filipines. Al mateix lloc, diversos països oferiran tastets de la gastronomia típica de totes les latituds a preus d’entre 0,5 i 5 euros.