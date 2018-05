FEDA Solucions, la nova marca per a l’energia neta

Després de FEDA Cultura i FEDA Ecoterm, la parapública ha creat FEDA Solucions. Aquesta tercera marca es va presentar ahir amb l’objectiu d’ordenar tots els serveis i projectes que té en marxa, alhora que pretén desvincular-los del negoci convencional de la venda d’electricitat. Tal com va explicar el seu director general, Albert Moles, FEDA Solucions és la marca dels serveis i la innovació que engloba els projectes que aporten valors d’energia neta, sostenibilitat i andorranitat.



La nova marca aposta, especialment, per la mobilitat elèctrica, la instal·lació de carregadors a les cases i empreses del país, la futura plataforma de mobilitat intermodal , els productes de confort i estalvi energètic i el seguiment i millora energètica de grans edificis públics. En aquest sentit, segons va explicar Moles, en els últims anys s’han monitoritzat i fet informes per millorar la despesa d’energia d’una vintena d’edificis públics, segons informa l’ANA.

Mobilitat elèctrica

Pel que fa a l’aposta per a la mobilitat elèctrica, Moles va dir que actualment hi ha una vintena de carregadors a la via pública i que la idea és anar-los incrementant en funció de com evolucioni el parc de vehicles d’aquestes característiques. Ara mateix l’oferta és suficient per la demanda, ja que es carreguen una mitjana de 8.000 vehicles l’any i, pel que fa als vehicles estrangers, la mitjana és d’un al dia.