La compravenda de cases creix un 10% a l’Alt Pirineu

superfície / Segons les dades recopilades per l’Associació de Promotors de Catalunya, la superfície dels habitatges venuts l’any 2017 a l’Alt Pirineu i l’Aran se situa, de mitjana, en els 95,8 metres quadrats, amb un preu de 1.928 euros per metre útil.

preu de venda / El preu de venda es va situar, de mitjana, en els 205.112 euros, només per darrere dels valors registrats a l’àrea metropolitana de Barcelona, 390.414 euros; i a les comarques gironines, 346.882 euros; i poc per sobre del Penedès, 196.281 euros. Més allunyat està en comparació a la zona del Camp de Tarragona, 151.070 euros, i les comarques centrals,116.944 euros, i representa més del doble en el cas de les Terres de l’Ebre, 98.473 euros, i Ponent, 96.524 euros.

La compravenda d’habitatges nous a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran durant el 2017 va créixer un 9,52% respecte d’un any abans i es va incrementar en un 5,16% en el cas dels de segona mà. Així es desprèn d’un informe de l’Associació de Promotors de Catalunya (ACPE), presentat aquest dilluns en el marc d’una jornada d’ànalisi sobre la situació del sector immobiliari duta a terme a Puigcerdà i que ha comptat també amb la participació de CaixaBank.

Per El Periòdic

