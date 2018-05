Cardelús fa història i es passa al MotoGP a Xerès

El pilot andorrà Xavi Cardelús va tornar a fer història. Un dia després de disputar el primer Gran Premi de la seva carrera esportiva, es va convertir a Xerès en el primer pilot andorrà que condueix una moto de MotoGP. Va ser al test que els equips de MotoGP van fer durant el dia d’ahir al circuit andalús. Cardelús va tenir l’oportunitat de pilotar la Ducati de l’equip Reale Avintia Racing i va compartir pista amb els pilots que participen en el Campionat del Món d’aquesta modalitat.

En total, el pilot andorrà va poder cobrir 40 voltes al circuit andalús i, tot i que els seus registres no van estar a prop dels pilots habituals de la categoria, la seva progressió va ser força interessant. «Ha estat fantàstic i emocionant poder pilotar una moto de MotoGP per primera vegada», manifestava. «Coincidir a pista amb els pilots del Campionat del Món de MotoGP era una gran responsabilitat, però m’ho he passat molt bé. En els últims dies, la meva carrera esportiva ha fet un salt qualitatiu molt important, ja que m’he estrenat al Campionat del Món de Moto2 i he pogut provar una Ducati de MotoGP. Sento que estic creixent com a pilot i consolidant la meva trajectòria amb fermesa», remarcava.

En aquest sentit, el pilot va considerar que la Ducati de MotoGP, és «molt diferent d’una moto de Moto2 i malgrat que no he anat al límit, he pogut experimentar les grans diferències que hi ha entre les dues categories», explicava. «El que més he notat és que calia aguantar de valent el tren davanter a les entrades als revolts per aturar la inèrcia de potència i pes i, també com empeny el motor quan obres gas. Ha estat una gran experiència que espero que en un moment o altre tingui continuïtat perquè el meu objectiu de cara al futur, no és altre que el de ser pilot de MotoGP», afegi