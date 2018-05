Montellà i De la Casa pugen al podi de Prades

Edgar Montellà va aconseguir el seu primer triomf absolut de la temporada i passarà a formar part del palmarès d’una de les proves mítiques de l’automobilisme català com és la Pujada a Prades. «En la primera carrera tant Gerard com Salvans em van superar amb claredat. Si volia guanyar, no quedava una altra que anar a totes en l’última carrera on l’asfalt estava una mica millor, ho vaig provar i aquesta vegada va sortir bé. Vaig aconseguir rebaixar el meu crono en gairebé 20 segons i d’aquesta manera superar als dos turismes. Sens dubte és un triomf que arriba al moment precís per seguir lluitant pels objectius que ens vam marcar a l’inici de temporada», explicava el pilot, que fa uns dies va veure perillar el seu futur.

En turismes, Gerard de la Casa va aconseguir una vegada més la segona posició entre els turismes del campionat català. A més, va ser tercer al podi absolut.