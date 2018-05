Un «village d’emergència» per a solucionar fets excepcionals

Un centre de Comandament Avançat i diferents Carpes de Suport (per a equips mèdics, familiars, premsa, etc.), formen part del «village d’emergència» organitzat per Protecció Civil i la Creu Roja Andorrana. Així ho han presentat aquest matí ambudes organitzacions als cossos que participen habitualment en tasques d’emergències (policia, bombers, agents de circulació...), amb l’objectiu de facilitar les seves condicions de treball en un cas de llarga durada. En tot aquest muntatge, també hi ha un vehicle 4x4 logístic equipat amb microones, nevera, escalfador de begudes i diferents armaris per emmagatzematge, que pretén acondicionar les estones de repòs dels cossos i assegurar així la seva eficàcia.



Aquest nou Pla Nacional respon, segons ha explicat el director general de la Creu Roja, Jordi Llansó, a una «mancança dels mitjans de suport», que no de professionals, que s’ha detectat en els últims temps. Per aquest motiu, és important assegurar la provisió dels recursos complementaris necessaris per a la gestió de l’emergència en el temps i garantir les comunicacions entre els diferents centres amb un village com aquest.



Protocol d’actuació

Els diferents equips que conformen aquesta logística s’activaran en funció de les necessitats, i vindran determinades pel protocol de les administracions pertinents des de l’activació de l’alerta amb una trucada al 112. L’equip al complet, però, només s’activarà en emergències de llargada durada en el temps, com per exemple, la recerca d’una persona, incendis o grans nevades. El cap d’àrea de Protecció Civil, Cristian Pons va dir que esperen l’aprovació «en breu» de la llei de protecció civil, que ha de ser el marc per als diferents plans i reglaments.