Detingut un home per amenaces amb un ganivet de caça

La Policia va detenir tres homes residents de 53, 23 i 29 anys per una amenaça entre ells amb una arma blanca i per una presumpta venda d’estupefaents. Els fets es van produir el dimecres passat entre les 13.40h i les 19.40h, a Escaldes-Engordany. Tal com s’explica al comunicat que va publicar el cos policial ahir amb les detencions de l’última setmana, el primer detingut va alterar l’ordre públic esgrimint un ganivet de caça amb una fulla de fins a 17 centímetres.



Els agents el van arrestar –al de 59 anys– per un presumpte delicte contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva. Quan la patrulla va controlar l’home en qüestió, va veure que duia dues armes blanques. A banda de la que va utilitzar per amenaçar les dues víctimes, també tenia un ganivet de cuina amb una fulla d’11 centímetres.



La Policia va detenir les dues suposades víctimes de l’amenaça perquè l’enquesta va determinar que el presumpte deute era per una possible venda de drogues. Així, es va procedir a arrestar les altres dues persones implicades per un delicte contra la salut pública.

A Ordino, dilluns passat, també es va detenir un home resident de 43 anys per un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. Segons la nota de la Policia, el detingut va començar a discutir per motius laborals amb el seu germà. Els fets van ocórrer al domicili on viuen els dos implicats. La discussió verbal va passar a la física i, fins i tot, els cops van fer trencar el vidre d’una porta.

Cinc detinguts per l’operació nord

El comunicat també concreta que divendres passat es van detenir cinc persones en el marc de «l’operació Nord», que va comportar el comís de cocaïna més important al Principat de les darreres dècades. En total, es van decomissar fins a 228 grams. Fins ahir, la Policia no havia detallat el nombre de persones arrestades en aquesta actuació.