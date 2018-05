Espot diu que hi ha matisos en el decret de preus públics

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va especificar ahir que el decret de preus públics que ha d’unificar les tarifes dels geriàtrics té matisos i que «més enllà del preu global, quan s’afini i s’entri en detall podrem veure que hi ha un mòdul sociosanitari, un altre de social i un darrer d’hoteler». Amb aquesta diferenciació, s’estaria donant resposta a les queixes que han començat a aparèixer després de la presentació la setmana passada de l’auditoria d’eficàcia i eficiència de serveis socials i sociosanitaris, com la de la residència Sant Vicenç d’Enclar.

Diferenciació de preus

Precisament la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar, a través d’un comunicat, criticava la voluntat de fixar unes tarifes homogènies per a tots els centres i considerava que cal mantenir les diferències de preus actuals perquè cada centre ofereix serveis diferents. El ministre Espot –que just ahir havia parlat amb el professional de la clínica Albert Font– va indicar que «el mòdul sanitari tampoc havia de ser objecte del decret de preus públics i que seria el que marca la diferència, ja que el mòdul social i hoteler tenen uns preus molt més equilibrats».

El titular d’Afers Socials va reconèixer que la variabilitat en els preus dels diferents centres sociosanitaris del país existeix però que s’havia de matisar perquè «el grau de dependència de les persones grans que van a una o altra residència és molt diferent i això és el que explica la diferenciació de les tarifes». Per exemple, en el cas de la residència de Sant Vicenç d’Enclar, hi van sobretot persones amb un grau sever, mentre que el de les que es deriven als centres privats i convencionats de Clara Rabassa o la Salita sol ser mitjà.

La CASS paga les despeses sanitàries de les residències a través d’una tarifa o bé d’un acte mèdic

Ajudes de la seguretat social

Ara per ara, la CASS paga les despeses sanitàries de les residències a través o bé d’una tarifa anomenada sanitària –com és el cas del conveni que es va fer per a Sant Vicenç d’Enclar o del Cedre– o bé a través d’un acte mèdic –al qual s’acullen Clara Rabassa i la Salita–. I en el marc del procés de revisió que hi ha en marxa, la comissió de cartera de la CASS ha de fer una proposta que, com va avançar Espot, «va en el sentit de mantenir la tarifa sanitària per a tots els centres sociosanitaris, però s’ha d’acabar de determinar quin és l’import».

De fet, des del consell d’administració de la clínica d’Enclar, destacaven que el centre es va constituir sense rebre diners públics i que en l’actualitat no factura a la CASS cap medicament, ni prova usual, ni anàlisi o radiografia. «Totes van a càrrec de la clínica», van apuntar en el comunicat que van publicar. El ministre Espot va manifestar que el Govern tindria en compte elements com aquests i que s’incorporarien en el futur decret de preus públics. «Ho computarem a l’hora d’establir quina és la factura sociosanitària», va assegurar el titular d’Afers Socials.