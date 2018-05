Petició de quatre anys de presó per agredir i robar la cartera a un borratxo

La fiscalia va demanar ahir quatre anys de presó ferma i una pena complementària de vint anys d’expulsió del Principat per a dos homes que haurien comès un delicte de robatori i un altre major de lesions doloses. Els fets es remunten a una baralla que va tenir lloc la nit del 6 de juny del 2015 a la via pública d’Escaldes-Engordany. Després de sortir de festa en dos locals diferents d’Andorra la Vella, els dos acusats haurien agafat un taxi amb un tercer home –de nacionalitat francesa i condemnat a quatre mesos de presó condicional per estar implicat en la mateixa baralla de què se’ls acusa a ells– amb la intenció d’anar a la Seu per continuar la festa en un prostíbul.

El taxista va deixar-los davant de l’església d’Escaldes-Engordany perquè havien de passar a buscar diners per casa. Just allà haurien topat amb el perjudicat, que –com va declarar ell mateix davant del tribunal– es trobava en un estat d’embriaguesa considerable. Segons la versió de la fiscalia, els tres ocupants del taxi l’haurien tirat al terra i agredit tot provocant-li la fractura de la clavícula esquerra i altres ferides. Abans de desaparèixer, li haurien robat la cartera, on portava uns 150 euros –50 ja se’ls hauria gastat anteriorment per negociar la compra de cocaïna, com va insistir-se durant la vista oral–.

De tota manera, un dels acusats va declarar que va ser el perjudicat qui els hauria agredit i que ell mai va robar-li la cartera. Mentre que l’altre va reconèixer la implicació en la baralla i va explicar que el seu company va ser qui va robar la cartera i que després es van repartir els diners. Els lletrats de la defensa van demanar l’absolució dels seus clients i van voler deixar constància de les incongruències entre la pena que havia rebut el francès i la que demanaven per a ells.

Bicicletes a judici

Corts també va jutjar ahir una dona que hauria llogat un parell de bicicletes d’alta gamma a la Massana l’estiu del 2012 però que mai va retornar-les a l’establiment. Els responsables del negoci van denunciar els fets el mateix dia i van declarar durant el judici que la dona havia fet la reserva uns dies abans i que quan va venir a buscar les bicicletes va deixar el DNI però no va efectuar- ne el pagament.

L’autora dels fets, acusada d’un delicte d’apropiació indeguda, no va comparèixer al judici però el seu advocat va demanar-ne l’absolució al·legant que els dependents de l’establiment no havien pogut identificar al 100% la seva clienta, a més de presentar proves que demostraven que l’acusada no estava a Andorra el dia dels fets. La fiscalia va considerar que havia quedat demostrada la seva autoria i per això va demanar tres anys de presó condicional i l’abonament de 12.740 euros, equivalent al valor de les dues bicicletes.