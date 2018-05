Retrets al Govern per la manca «d’accions concretes» en Igualtat

La falta d’accions concretes en matèria d’igualtat està creant malestar entre diverses associacions. Per exemplificar les crítiques, alguns col·lectius fins i tot van decidir no assistir ahir a la presentació del Llibre Blanc de la Igualtat, un projecte elaborat pel Govern i la comissió parlamentària d’Afers Socials juntament amb les aportacions de les associacions per determinar les accions necessàries per aconseguir –o si més no apropar-nos– a un país igualitari.

Les entitats reclamen solucions materials a les necessitats de cada col·lectiu

L’associació Stop Violència és una de les que va decidir no assistir a la presentació. La seva presidenta, Vanessa M. Cortés, va deixar clar que el projecte «no reflexa el nostre col·lectiu ni la plenitud ni les problemàtiques de fons de les dones». En concret, reclamen que es tinguin en compte aspectes com l’avortament, les dificultats de les dones immigrants o els protocols a seguir en matèria sexual. «Del col·lectiu dona no se’n parla», va indicar tot incidint en què «no qüestionem el treball de les companyes» però «nosaltres no ens sentim representades». Al seu entendre, «les accions concretes en un territori tan petit no són tan difícils, però calen estudis seriosos per tal de saber què fer». «Estem una mica decebudes amb el treball que s’ha fet», va admetre.



Encara més contundent va ser la presidenta de l’associació de malalts mentals, Rosa Lluís, que va apuntar que «no acabem d’entendre el perquè d’aquest projecte». «Pensàvem que seria una altra cosa», va lamentar. Per això, el col·lectiu no només no va assistir ahir a l’acte, sinó que en la darrera reunió ja no es va presentar «perquè a les trobades no es parlava de les necessitats del col·lectiu». Segons la presidenta, «estem disposades a participar però aquest no era el camí ni la feina que esperàvem que es fes», va dir, tot confessant que «no hem vist ni hem sentit a parlar d’una acció concreta».



Lluís va explicar també que havien informat de les seves desavinences al ministre Espot i a la presidenta de la comissió, la consellera Sílvia Bonet, a través d’una carta i que se’ls va contestar defensant la postura emprada per l’Executiu. «A partir d’aquí no tenim res més a dir», va afirmar Lluís.

El PS qualifica la presentació de «postureig» i critica les solucions del projecte per ser «febles»

En la mateixa línia però amb un to menys crític es va expressar el secretari de la Federació de la Gent Gran, Lluís Samper. Segons ell, la idea del projecte és bona «però ha de tenir una repercussió a la societat» com per exemple en el cas de les diferències salarials entre homes i dones o de les pensions entre vidus i viudes. Malgrat trobar a faltar, doncs, fets concrets, la federació sí que va assistir a la presentació amb l’esperança que s’assoleixi «una veu de consens» que «per ara no s’ha aconseguit». «Tantes veus parlant amb l’administració sense consens només fan que soroll», va afirmar.



Al seu torn, l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) també va assistir a l’acte malgrat emfatitzar en el fet que «de moment no hem vist materialitzar-se cap acció concreta». La presidenta del col·lectiu, Montserrat Nazzaro, troba a faltar especialment iniciatives pel que fa als protocols i programes d’igualtat de gènere.



crítiques a nivell polític

A les queixes de bona part dels col·lectius implicats si suma la dels socialdemòcrates, que a través del Twitter van mostrar el seu desacord amb la manera de treballar del Govern. «No assistiré a l’anéssim acte de postureig i utilització indeguda de les associacions; vuit anys després del Pla per l’igualtat fet pel PS, encara som en fase d’anàlisis i de fotografies», va piular Pere López. En declaracions a aquest rotatiu, el conseller general va afegir que «tantes presentacions són una estafa política» i que «només s’utilitzen per fer una foto». «Les conclusions són molt febles i en set anys de Govern de DA no hem vist ni una acció concreta», va sentenciar el líder de la formació, Pere López.



En aquesta línia, el parlamentari va indicar que s’ha parlat de la creació d’un observatori de la igualtat i d’altres mesures com la necessitat d’un pla integral per a la no discriminació «però quan s’ha posat sobre la taula temes cabdals com les pensions o el lloguer d’habitatges no s’ha fet res».

Demanda dels protocols contra la violència de gènere

El conseller general del PS, Pere López, ha fet arribar a Sindicatura una demanda d’informació mitjançant la qual vol comprovar l’estat de desenvolupament en què es troben els protocols per lluitar contra la violència de gènere i domèstica, tres anys després de l’aprovació de la llei per lluitar contra aquesta xacra. El parlamentari lamenta que aquests no estarien prou avançats i considera important poder accedir a la documentació reclamada per comprovar si aquesta sensació s’adequa o no a la realitat.

López sol·licita que se li faci arribar «la guia de col·laboració per la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica» que recorda és el «document que ha de garantir l’ordenació de les actuacions dels ministeris i departaments de l’administració implicats en la prevenció, l’assistència i la persecució» d’aquestes dues problemàtiques. També demana «tots els protocols d’actuació de cada àrea d’intervenció en els quals s’estableixen els recursos, els serveis i els mecanismes de col·laboració amb les víctimes». A més, reclama «el cronograma d’implantació» de la llei per l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica des de la seva aprovació».