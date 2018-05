L'ocupació hotelera d'abril baixa un 15%

L'ocupació hotelera de l'abril ha estat del 40,22%, cosa que suposa una disminució del 14,78% respecte al mateix mes de l'any passat (47,20%). La màxima ocupació correspon a les parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb un 47,91% i un 47,67% respectivament. A les Valls d'Orient (Canillo, Encamp i el Pas de la Casa) l'ocupació ha estat del 37,53% i a les Valls del Nord (Ordino i la Massana) d'un 32,90%. A Sant Julià de Lòria ha arribat al 24%.

El tancament de GrandValira el 8 d'abril i la Setmana Santa, que enguany s'ha celebrat a final de març, han contribuit a la discreta xifra d'ocupació. L'abril acostuma a ser un mes fluix i alguns hotels aprofiten per fer vacances després de la temporada d'esquí i de la Setmana Santa.

Pel que fa als preus d'aquest mes d'abril, han baixat un 5,7%. Un 64% dels establiments han disminuït el preu mitjà de venda, enfront d'un 16% d'establiments que confirmen que han augmentat el preu. En relació a la facturació absoluta, han disminuït les vendes en un 10% respecte a l'abril de l'any anterior.

Al tancament del mes de març no es va poder fer una comparativa amb el mateix mes de l'any anterior a causa de l'efecte del calendari de la Setmana Santa. Amb el tancament del mes d'abril s'ha constatat que l'ocupació mitjana dels mesos de març i abril d'aquest any ha estat del 55,53% enfront d'un 53,51% dels mesos de març i abril del 2017, un augment del 3,76%. Les dades han estat facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA).