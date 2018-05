Noranta propostes per al pressupost participatiu d'Ordenament Territorial

En la segona edició del procés de pressupost participatiu impulsat pel ministeri d'Ordenament Territorial, que enguany ha augmentat la dotació a 300.000 euros, la ciutadania ha fet aproximadament unes 90 propostes, per sota de les 162 que es van rebre l'any passat. L'objectiu de la iniciativa és donar l'oportunitat als ciutadans de proposar i escollir el destí d'una part del pressupost d'inversió, i el termini per presentar projectes acaba aquest dimarts a les 17.30 hores.

Ara s'obre un procés d'anàlisi per assegurar-se que les idees siguin competència del ministeri d'Ordenament Territorial –i no dels comuns o d'altres ministeris–, s'ajustin als criteris, s'adaptin al pressupost, siguin viables i no estiguin repetides. Després d'aquest procés, l'any passat van haver-hi 28 propostes acceptades i, finalment, va guanyar el projecte d'un pas elevat perquè els vianants travessin la CG1 a l'alçada de l'Estadi Comunal, que actualment es troba en fase de construcció.



El Govern té previst anunciar les propostes acceptades el proper 22 de maig i, a partir d'aquí, s'obrirà un termini fins al 14 de juny per tal que tothom pugui votar el projecte que li resulti més interessant. La proposta guanyadora es farà pública el pròxim 19 de juny.