Crèdit Andorrà desmenteix la posada a la venda del 40% de les accions

Crèdit Andorrà ha desmentit les informacions que aquest dilluns apuntaven diversos mitjans de comunicació sobre una possible posada a la venda del 40% de les accions del banc. Fonts de l'entitat han assegurat que no hi ha damunt la taula cap tipus d’operació de venda d’accions per part de cap dels seus accionistes.



Segons ha pogut saber l'ANA, alguns dels accionistes minoritaris haurien tingut un problema de superació del límit de concentració de risc, una situació derivada de l'operació de compra de les accions de CaixaBank l'any 2006 i pel fet que, actualment, la nova normativa no permet que els accionistes es financin a través del mateix banc. Davant d'aquesta problemàtica, els accionistes haurien valorat diferents opcions, com la de desinvertir una part de capital a títol individual.



Amb tot, fonts de Crèdit Andorrà han assegurat que aquesta opció no es va dur a terme i que, a tancament de l'exercici 2017, el banc compleix amb tots els requisits normatius en relació als ratis de solvència i liquiditat i també pel que fa als límits de concentració de risc.