Sis arquers participaran a l'Open de tir amb arc per a invidents

El pavelló Joan Alay d'Andorra la Vella acollirà els propers dies 12 i 13 de maig el 2n Open de tir amb arc per a invidents que es fa a Andorra. El torneig està organitzat per la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (Fadea) i té el suport de Vall Banc, que continua col·laborant amb l'esport adaptat. Aquesta competició es troba dins de la WA World Archery i, per tant, forma part d’un esdeveniment esportiu internacional amb classificació oficial.

Hi participaran sis arquers amb discapacitat visual d'Andorra, França, Anglaterra i els Estats Units. Tres són de la categoria B1 (Invidents total) i tres de la B2 (Invidents amb una visió d’un 3%). La primera edició de l'Open va tenir lloc el mes de juliol del 2017 al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. No obstant, ja s'organitzen competicions des de fa més temps. Així, l'any 2015 ja es va disputar el primer campionat nacional a les instal·lacions del club Arquers d'Escaldes-Engordany, una entitat que sempre ha donat suport al projecte.

Els atletes amb discapacitat visual van des dels que tenen una visió parcial, suficient per a ser jutjats legalment com a invidents, fins els que pateixen una ceguesa total. D'aquesta manera, s'inclou l'alteració d'un o més components del sistema visual (estructura de l'ull, receptors, via el nervi òptic, i l'escorça visual). Els guies visuals per a atletes amb deficiència visual són una part tan íntima i essencial de la competició que l'atleta amb discapacitat visual i el guia es consideren un equip.