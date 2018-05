Vives rep al Palau Episcopal a representants de la comunitat de Sant Egidi

La trobada entre el copríncep i els representants de la comunitat de Sant Egidi ha tingut lloc al Palau Episcopal, amb motiu de la visita que la institució fa aquest dimarts a Andorra, per signar el protocol d'entesa amb el Govern per a la realització del projecte d'obertura de corredors humanitaris. Aquest protocol permetrà l'arribada al Principat de refugiats sirians, després que el mes de març el Consell General aprovés per unanimitat la Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries.

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha agraït a la comunitat, "amb qui manté una amistat de llargs anys, tota la seva experiència i el compromís en nombroses activitats d’acollida i d'integració de refugiats", i ha manifestat "la seva satisfacció que Andorra, col·laborant amb la comunitat de Sant Egidi, adopti modalitats innovadores d'acollida dels refugiats amb la creació de corredors humanitaris, per acollir de forma segura i legal", ha informat el Bisbat d'Urgell a través d'un comunicat.



Aquest corredor estarà obert entre Andorra i el Líban, on la comunitat hi té contactes "escaients i fluïds" amb entitats associatives i esglésies que ja estan ajudant les persones refugiades.