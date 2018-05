Martí veu fora de perill el sistema financer

El cap de Govern, Toni Martí, va assegurar que el sistema financer andorrà està fent «les coses bé, raonablement bé» i va transmetre un missatge de «màxima tranquil·litat» davant d’informacions «difoses», segons va informar l’ANA. El líder de l’Executiu ho va expressar ahir com a reacció al ressò mediàtic que ha pres últimament la possible venda d’accions de Crèdit Andorrà. Aquestes afirmacions també han estat desmentides per la mateixa entitat bancària.



Les declaracions de Martí animant a mantenir la calma es van produir ahir al matí durant la celebració de la diada de Sant Miquel d’Engolasters. El líder demòcrata va argumentar que la normativa internacional estableix la professionalització dels consells d’administració de les entitats bancàries i, per tant, «Andorra entra en un nou paradigma de creixement, és una transició obligada, però més enllà dels titulars, normalitat absoluta».



Martí va insistir que «s’està fent un pas endavant en positiu» i, davant la possibilitat que dues o més entitats bancàries del país es puguin arribar a fusionar, el cap de Govern va subratllar que «hi haurà temps quan es consolidi el nou marc i conjuntura de creixement». «Si volen fer fusions, és el sector privat que ho regeix», va afegir el líder de l’Executiu.



Martí va reiterar que té la voluntat d’emetre «un missatge d’optimisme i d’absoluta tranquil·litat en el sistema financer andorrà».