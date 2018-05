Nou mural al circuit urbà que planifica Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella vol crear un circuit urbà de muralisme i per aquest motiu té previst que aquest any es facin dos murals en dues façanes d’edificis de la parròquia. El primer ja està en marxa, és el que està pintant Samantha Bosque a una façana del carrer Doctor Nequi i que evoca la fira del bestiar que a principis del segle XX es feia en aquesta zona de la parròquia. Tal com ha explicat el cònsol menor i conseller de Cultura, Marc Pons, per a aquest any la corporació compta amb un pressupost de 20.000 euros per a la realització de dos murals i, en breu, s’anunciarà el nom de l’artista i la façana en què es farà una altra pintura, en aquest cas a Santa Coloma. Cal recordar que aquest circuit ja compta amb una primera façana, la que va pintar també Bosque a l’edifici de la rectoria.



Ja fa uns dies que Bosque va començar a pintar el mural del carrer Doctor Nequi, després d’un treball de recerca de fotografies sobre la fira del bestiar. Finalment, s’ha inspirat en imatges datades entre el 1930 i el 1933 de Guillem de Plandolit i, en especial, en una en la que surten dones, una de els quals amb un especial protagonisme. D’aquesta manera els ha volgut fer un “homenatge”. Pons ha destacat que es tracta d’una “clucada d’ull a la zona” i també de “recordar com era històricament”, tal com ha afegit Bosque. Precisament per tenir en compte aquesta vessant històrica el mural serà en blanc i negre, tot i que farà servir “una gamma de grisos”. Es tracta d’una façana d’uns 200 metres quadrats, és a dir, gairebé la meitat de la superfície que té l’edifici de la rectoria, tal com ha destacat Bosque, afegint que allà va voler plasmar “el que hi havia darrere” l’edifici i a Doctor Nequi “el que hi havia abans”. L'artista treballa tota sola per poder pintar aquest mural i calcula que a finals de mes el podrà tenir enllestit, tot i que el temps li està fent una mica la guitza.



Circuit urbà de muralisme



El comú d’Andorra la Vella fa una recerca “constant” de façanes en les quals poder fer murals i que es puguin incorporar al circuit que vol materialitzar i, per això, ja ha elaborat un catàleg. Pons ha destacat que n’hi hauria “una trentena que serien muralitzables” però també ha recordat la dificultat d’arribar a acords perquè finalment aquestes pintures es puguin realitzar. Així, ha explicat que quan es tracta d’una comunitat de veïns tots han d’estar d’acord en què es faci aquesta intervenció i, a més, les reunions de propietaris solen fer-se cada cert temps, amb la qual cosa tot es “dificulta i allarga moltíssim”. Ha destacat, també, que ja han “analitzat” els edificis públics on es podrien fer aquestes obres murals.