Escaldes prepara un concurs per al sistema de seguretat a Vivand

El Comú d’Escaldes-Engordany està preparant el plec de bases de l’edicte per licitar el sistema de seguretat que s’instal·larà a Vivand. La cònsol major del comú, Trini Marín, va recordar ahir que s’han retirat les jardineres enormes que es van col·locar a la zona davant l’alerta que es va generar al país després de l’atemptat a la Rambla de Barcelona, el 17 d’agost passat. Així, el primer sistema proposat i implantat ja s’ha deixat al marge i s’estudien accions alternatives en el marc de la lluita contra els atacs terroristes.



El cos de Policia va contactar el Comú d’Escaldes per advertir-lo i recomanar-li muntar un sistema de prevenció. «Ara hem presentat un altre sistema a la Policia», va comentar Marín, «ja que hem trobat un sistema similar, però menys dur, menys costós i amb la màxima seguretat».

Reunions amb proveïdors

«Ens hem vist amb molts proveïdors i hem conegut diversos sistemes. Farem un concurs per adjudicar el millor sistema a l’avinguda Carlemany, com faran a l’avinguda Meritxell», va explicar la cònsol major. A més, va puntualitzar que estan establint els llocs on implantar els elements de seguretat, coordinat amb la direcció d’obra, per no haver d’obrir de nou el terra. «Aquests punts ens els ha proposat la Policia, però també hem de preveure l’accés d’ambulàncies, dels Bombers, etcètera». En definitiva, hauria de ser un sistema que s’activés quan ho indiquin els agents policials i en grans moments d’afluència de gent.

Barres per punxar rodes

El debat sobre quin sistem ainstal·lar al tram de Vivand a l’avinguda Carlemany per evitar atacs com el de Barcelona o Londres va començar fa mesos. Una de les propostes més recents presentades pel comú es va detallar a mitjan abril.

El cònsol menor, Marc Calvet, va parlar d’un possible mecanisme per impedir el pas de vehicles pesants, com grans furgonetes o camions. Es tracta d’unes barres col·locades a 30 centímetres del terra que farien que es punxessin les rodes dels vehicles que passessin per la zona fins que quedessin bloquejats.



Calvet ja va avançar que l’activació d’aquest protocol només seria efectiva en moments puntuals, com en època de Nadal, o en dies de màxima activitat turística. És a dir, només en moments en què el nivell de risc sigui més elevat de l’habitual. «Algú ha de determinar quan hi ha perill i el carrer s’ha de tancar. Però llavors no hi haurà accés ni pels veïns», va dir Calvet, que també va reconèixer que aquest és un problema de «nivell mundial» i són les precaucions que es prenen en llocs emblemàtics com «la Sagrada Família o la Torre Eiffel», informa l’ANA.

Les obres segueixen el calendari

Quant als treballs d’embelliment de la via, «tot funciona segons el cronograma», ha garantit la cònsol. La primera fase es desenvoluparà fins a l’agost, i les obres es reprendran a mitjans de setembre, després del pas de la Vuelta, per acabar-ho tot abans del pont de la Constitució espanyola.



Marín va manifestar que entén que les obres a l’eix comercial provoquen molèsties als veïns, als vianants i als diversos comerços afectats pel soroll i les màquines, però va remarcar que la data escollida per fer els treballs és la més adequada. «S’ha escollit aquesta època perquè és la de més baixa afluència de turistes», va expressar la cònsol.