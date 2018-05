Engolasters celebra la seva diada

Cada 8 de maig se celebra la diada de Sant Miquel d'Engolasters, una festa que té lloc a l'esplanada de davant de l'església romànica. Un servei d'autobús ha facilitat el desplaçament de la gent que hi ha volgut assistir. L'acte ha consistit en una ballada de sardanes, una missa a l'aire lliure, durant la qual el pubillatge d'Escaldes-Engordany ha ofert una ofrena floral a la imatge de sant Miquel, i el repartiment de moscatell i coca beneïda a tots els assistents. Tradicionalment, la diada era per als cortalans, però des de fa temps és una festa per a tothom.



La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, ha agraït a la Unió Proturisme d'Escaldes-Engordany que mantingui les tradicions. A l'acte també hi han assistit el cap de Govern Toni Martí, excònsol de la parròquia; el síndic general, Vicenç Mateu, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.



Quant al manteniment de l'església i del campanar, Marín ha recordat que se n'ocupa el ministeri de Cultura, però ha assegurat que es troba en molt bon estat, i ha afegit que a la zona s'hi cometen poques bretolades. La cònsol ha avançat que aviat es presentaran les activitats d'estiu a la zona d'Engolasters, llac inclòs, una àrea que l'any passat es va arranjar conjuntament amb el comú d'Encamp.