Divuit rutes de muntanya a Encamp per al turisme esportiu

El Comú d’Encamp, amb l’objectiu que la parròquia es converteixi en un referent de l’esport i de la natura, va presentar ahir fins a 18 rutes de muntanya. La corporació va encarregar a l’empresa Espai Trail el disseny dels recorreguts, que es poden consultar a la pàgina web www.thetrailzone.com/encamp. El conseller d’Esports, Xavier B. Fernández, va subratllar que es tracta d’un nou producte per atreure visitants que vulguin descobrir el patrimoni natural i cultural de la parròquia. A més, cada ruta es pot fer amb total seguretat ja que al web es pot descarregar el track, amb tot el recorregut detallat, de manera que no hi ha pèrdua i la localització és exacta, en cas d’haver de requerir ajuda, informa l’ANA.



Les rutes s’han dissenyat per a tots els perfils, amb circuits de curta distància –fins a 15 quilometres–, de mitja distància –fins a 26 quilòmetres– o de llarga distància –més de 27 quilòmetres. També hi ha dos rutes verticals i set de baixa dificultat pensades per a famílies. La idea és que els amants de córrer per la muntanya vinguin a passar uns dies a la parròquia i a part d’entrenar puguin passar temps amb la família.



El director tècnic d’Espai Trail, Xevi Guinovart, excorredor professional, va presenar les rutes i el web ahir a la tarda. Cada proposta està explicada fins a l’últim detall, amb fotografies i el track disponible per descarregar, de manera que la persona que la fa la pot anar consultant a través del telèfon mòbil, al rellotge o al GPS sense haver d’utilitzar dades. Guinovart va aclarir que totes les rutes han estat consensuades amb el comú, i ha garantit la màxima seguretat per a l’usuari.



A més, les propostes d’Encamp es troben a la pàgina web mare de l’empresa, on hi ha altres zones amb rutes: la Vall de Ribes, Campdevànol, Canyelles i Rialp, i en preparen a la Sènia i al País Basc. «Fidelitzem l’usuari», va garantir. L’empresa va endegar fa mig any i ja ha aconseguit 3.000 usuaris i unes 300 descàrregues de rutes per cada zona.

Abans de l’inici de la temporada d’hivern, el Comú d’Encamp i Espai Trail faran un balanç de la proposta, amb xifres de visites i descàrregues a la pàgina web. El comú ha invertit més de 10.000 euros en la iniciativa. H