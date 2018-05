El filòsof Bilbeny preveu una confederació europea

Coincidint amb la celebració, ahir, del Dia d’Europa, aquest dimecres l’ambaixada espanyola a Andorra va celebrar una nova edició del cicle Diàlegs Europeus a Andorra, amb la conferència del catedràtic d’Ètica de la Universitat de Barcelona, Norbert Bilbeny, per parlar de la qüestió des d’una perspectiva més filosòfica i no tant econòmica, política o jurídica.



Bilbeny va transmetre un missatge d’esperança per al futur d’Europa, malgrat les dificultats polítiques que pateix, ja que hi ha interès de nous països per ingressar a la Unió Europea, i perquè els joves s’estan fent seus els valors europeus. Així, considera que s’ha de treballar per oferir un projecte il·lusionant als països europeus que encara no formen part de la UE, i que en poques dècades es podrà arribar a una confederació europea, segons informa l’ANA. Bilbeny creu que el repte més important que té Europa és la necessitat d’unir la gent per defensar els valors comuns, tot i reconèixer que «no els tenim en exclusiva» i que «no som un continent que ens creiem els millors».



Pel que fa a les negociacions d’Andorra per assolir un acord d’associació, Bilbeny va defensar l’acostament, perquè «Andorra, per la seva realitat, és plenament Europa» i, preguntat sobre el manteniment de les seves especificitats, va assegura que pel Principat és compatible la transmissió de valors de caràcter europeu i cosmopolita amb la defensa de la cultura i la història pròpies.