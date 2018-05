L’espectacular etapa reina de La Vuelta ensenyarà Andorra al món

El Coll de la Gallina serà el final de l’etapa reina de La Vuelta d’aquesta edició. Carlos de Andrés, la veu del ciclisme a Televisió Espanyola, va fer el reconeixement de l’etapa la setmana passada. «Andorra és un lloc on es poden encadenar molt bé les pujades, fet que a altres punts d’Espanya costa», explica el periodista. «És una etapa que vam conèixer fa tres anys, quan va guanyar Mikel Landa als Cortals d’Encamp», remarca. «Vam veure que era una gran etapa, molt atractiva i és un puja i baixa», destaca. En aquest sentit, celebra que sigui «el gran final que guarda Unipublic per resoldre la cursa, fet que li dona molt de pes a aquesta pròxima edició». «A tots ens agradaria que finalment fos així, perquè és l’escenari més maco i on es pot decidir tot a nivell de competició», confessa.

Pel que fa al final de l’etapa, De Andrés considera que a la Gallina «li falta una mica per ser mític» i que és difícil comparar el port amb «l’Angliru o els Lagos de Covadonga», però si és cert que «ha cridat a molta gent a pujar-lo, sobretot amb la promoció que n’ha fet Purito Rodríguez amb la seva marxa».

Una etapa amb un paisatge únic

L’etapa es retransmetrà en la seva totalitat i mostrarà els paisatges més emblemàtics del país

L’etapa partirà d’Escaldes-Engordany i es dirigirà al Coll de la Comella, al Coll de Beixalis i al Coll d’Ordino. Després es tornarà a Beixalis i a la Comella per enllaçar amb el Coll de la Gallina i amb la meta, que es trobarà al Santuari de Canòlich. Aquesta etapa es retransmetrà en la seva totalitat i el que s’ensenyarà al món serà el mirador Roc del Quer, les estacions d’esquí, el Santuari de Meritxell, la vall del Madriu-Perafita-Claror amb els seus estanys, el pic del Comapedrosa, la vall de Sorteny, la part dels Engolasters i el Santuari de la Mare de Déu de Canòlich. També s’ensenyaran els principals monuments de la ciutat com la Casa de la Vall. «Voldríem ensenyar moltes coses però a vegades, segons el transcurs de la carrera, no podem mostrat el que voldríem, però les retransmissions de La Vuelta són una manera de fomentar el turisme, una cosa que ens va demanar de fer l’organització fa uns anys», explica. «El Tour ens portava una mica d’avantatge en aquest fet, però ara estem millorant. Al final, La Vuelta serveix perquè la gent se senti atreta per la destinació. Per aquest motiu les administracions dels països aposten perquè les etapes passin o acabin pels seus territoris», comenta.

El funcionament

L’equip de Televisió Espanyola primer de tot fa una feina de prelocalització amb Google Maps i escullen una sèrie de llocs que creuen que poden ser interessants de mostrar per televisió. Després fan el recorregut de l’etapa en cotxe i van seleccionant i ordenant, segons el grau d’importància del lloc a mostrar, a més de localitzar les distàncies que hi ha entre el recorregut i les muntanyes i els paisatges més importants. Així mateix, la televisió del país veí envia un equip a fer les localitzacions dels punts intermedis, on es col·loquen els camions per donar la senyal a helicòpters. També són ells qui decideixen en quins punts es fan els reportatges. A més, també hi ha un altre equip que s’encarrega de les metes.

D’aquesta manera, «es guanya turisme europeu i de la resta del món com dels Estats Units, d’Austràlia o de Sud-amèrica, països amb molta afició en aquest esport». Per aquest motiu, el cicloturisme del país està també creixent. De fet, l’edició de 2017 de La Vuelta va comportar que 188 països tinguessin accés a les retransmissions i hi hagués 70 hores de directe en senyal internacionals i 20 difusors. 397 mitjans de comunicació es van acreditar i la mitjana d’espectador a Televisió Espanyola va ser d’1,55 milions, la millor des de 2012. Aquestes xifres són a part de l’impacte de la cursa a les xarxes o de l’impacte que pot tenir pels espectadors que segueixen personalment l’etapa, fet que suposa també un impacte econòmic turístic a la zona.

Els resultats acompanyen

Andorra és terra de ciclistes i juntament amb el creixement cicloturista del país, també està havent-hi un creixement en resultats dels ciclistes del país amb iniciatives com la de Maverick Viñales amb el seu MVK*25 ACA o com la de Joaquim Rodríguez amb l’Sprint Club Andorra - Escola Purito.