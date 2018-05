SDP vol recuperar els acords del 2010 en la Funció Pública

SDP va retreure al Govern que estigui duent a terme «una política de desmanegament de la Funció Pública» amb la reforma del funcionariat que ha entrat recentment a tràmit parlamentari. Per això, va tornar a posar sobre la taula els 33 acords assolits amb els funcionaris l’any 2010 durant el govern socialdemòcrata, que encara consideren vigents i vàlids per poder aconseguir «una administració més àgil, eficient i amb vocació de millora constant», com va subratllar el president de la formació, Jaume Bartumeu, en la roda de premsa d’ahir.

Consens per a la millora

Dels punts que es van pactar en aquell moment, destaquen mesures com l’impuls de la carrera professional, que els complements retributius no es limitin a criteris d’antiguitat i incorporin elements qualitatius, o garantir la igualtat en termes de mobilitat. També d’altres com la incorporació del funcionariat interí i el personal de relació laboral –per tal d’evitar eventuals crònics com en l’actualitat– o la dignificació de la figura de la comissió consultiva.

Tot i així, hi ha algunes coincidències amb la reforma que el Govern ha presentat. «Celebrem per exemple que incorpori la representació sindical, però la reforma hauria de ser resultat d’un ampli consens i en aquesta ocasió els grups parlamentaris no han estat convidats en la negociació», va criticar el conseller de Sant Julià de Lòria, Josep Roig.

Sense esmenes

Bartumeu va reiterar que SDP no presentarà esmenes a la llei de la Funció Pública perquè hi ha poc marge. «El que no farem és d’alguna manera sacrificar els dies i les hores del nostre portaveu al Consell General, Víctor Naudi, per intentar introduir tot aquest document en esmenes a una llei que de concepció ens sembla equivocada», va posar en evidència el president.