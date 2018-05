El 80% del pressupost per a l’IEA es destina a personal

El pressupost previst aquest 2018 per a l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) es troba lleugerament per sobre del milió d’euros, tal com va especificar el Govern a través d’un escrit al Butlletí del Consell General que donava resposta a la pregunta que el conseller liberal Ferran Costa va formular el passat 20 de març sobre el funcionament de l’IEA.

Inversió en personal

Del total de pressupost –xifrat concretament en 1.021.070 euros–, més de la meitat va destinat a les despeses de personal, fins a 809.365 euros, el que representa gairebé un 80% de la xifra total. Gran part d’aquests diners es queden en el si de l’organisme –304.969 euros–, mentre que una quantitat també significativa –301.040 euros– va al Cenma, que s’encarrega de fer estudis sobre la neu i la muntanya, i la resta als dos altres centres de l’IEA: 163.350 euros per al CRES, especialitzat en estudis sociològics, i 201.040 euros per al Cehip, dedicat a la recerca històrica.

En aquestes despeses s’inclou tant el personal fix del mateix institut com l’eventual, a més d’algunes persones contractades per als projectes específics de cada centre. Precisament, el CRES compta amb més eventuals –tres persones i els enquestadors, que són entre 15 i 20 segons els treballs de camp que hi hagi en curs– que treballadors fixos –que són només tres investigadors–, a més de tenir dues persones externes contractades, un assessor metodològic i una persona per a l’estudi del patrimoni gastronòmic.

Pel que fa a la resta del pressupost, es reparteix entre el consum de béns i serveis –207.404 euros distribuïts en proporcions similars a les del personal per a cada centre–, les despeses financeres –700 euros per al mateix institut– i la inversió –fins a 3.600 euros destinats exclusivament als projectes del Cenma.