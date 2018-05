L’AREB calcula en 2.745 milions la quantia reclamada per via judicial

L’AREB s’enfronta a la defensa de 109 procediments contenciosos judicials (civils, penals i administratius) a conseqüència del procés de resolució de BPA i del no traspàs a Vall Banc de certs clients i calcula que en total se li reclamen 2.745 milions d’euros. Així consta en la documentació que l’agència a tramitat al Consell General arran d’una demanda del conseller general del PS, Pere López. En el mateix, l’AREB indica que «l’existència dels 109 procediments judicials i contenciosos genera un risc immediat per un import igual a la quantia reclamada que ascendeix a més de 2.745 milions d’euros».



Argumentant la necessitat de fer front a aquesta quantitat de demandes i evitar pagar aquesta elevadíssima quantia de diners, l’agència va sol·licitar un crèdit de tres milions d’euros més per poder pagar el despatx d’advocats que tenen contractat (Badia Advocats). En un inici el pressupost per als assessoraments jurídics de l’AREB era de només 275.000 euros, una xifra que l’entitat considera insuficient. En la documentació facilitada als parlamentaris s’argumenta que «aquesta allau de procediments» era «del tot inesperada» i «supera els imports inicialment previstos, i fa necessari sol·licitar un avenç de fons per finançar les despeses que se’n deriven».

Dubtes sobre els honoraris

Dins del sector de l’advocacia, però, hi ha diversitat d’opinions i part del col·lectiu no comparteix la manera en què s’han calculat les despeses generades dels serveis d’assessorament jurídic. De fet, qualifiquen de «desorbitat» el que el despatx cobra per honoraris. Segons expliquen, Badia Advocats estaria calculant el que cobra en honoraris a partir de la quantia que estimen que reclamen els clients. A l’altra cara de la moneda, però, hi ha els lletrats que han interposat les demandes i que indiquen que no s’està reclamant una quantitat de diners, sinó la nul·litat de l’acte administratiu, per la qual cosa no tindria sentit que el percentatge d’honoraris a percebre es calculés en base a una quantia reclamada.

Els honoraris de Badia Advocats ascendeixen a 3,3 milions a data de desembre del 2017

En la documentació entregada s’inclouen també tres quadres amb el llistat dels procediments que es troben en primera i en segona instància amb els honoraris que s’han cobrat, fins ara, per cada un d’ells. En el mateix s’observa que en alguns casos els honoraris pugen a 50.000, 80.000 i fins i tot més de 100.000 euros. En total, en data de desembre de l’any passat s’havien pagat en honoraris 3,3 milions d’euros. Una quantitat que seguirà augmentant, ja que la majoria de procediments es troben en primera instància.

Sense contrastar preus

La documentació també justifica perquè l’adjudicació als serveis Badia Advocats es va fer de forma directa. L’AREB argumenta que els serveis es requerien amb «caràcter d’urgència» i per la «necessitat immediata de disposar d’un despatx d’advocats que continuï defensant els interessos de l’Agència». Així mateix, justifica que «concentrar l’adjudicació en un sol proveïdor genera unes economies d’escala i d’abast que redueixen de forma sinificativa el cost que assumirà l’AREB comparat amb el d’haver de contractar diferents proveïdors de serveis conforme d’acord amb les tarifes oficials del Col·legi d’Advocats».



Els arguments, però, no convencen a totes les veus, ja que diverses fonts entenen que calia demanar preus a diversos bufets d’advocats per comparar-los. En aquest sentit, entenen que el fet d’adjudicar-los tots en un sol proveïdor pugui aportar rebaixes en el preu final, però no comprenen que no s’hagi preguntat a més d’un bufet per decidir-se pel més econòmic.

Crítiques pels tres milions extres

Quan es va conèixer el crèdit extraordinari de tres milions d’euros que el Govern havia de traspassar a l’AREB, els grup de l’oposició i professionals del sector es van posar les mans el cap. A més de considerar que els honoraris eren desorbitats, criticaven que el més escandalós de tot plegat és que el despatx que s’encarrega dels plets està liderat per l’exdegà del Col·legi d’Advocats Francesc Badia i l’actual secretari general de DA, Esteve Vidal.