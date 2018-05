Porta oberta per reclamar la pèrdua d’accions de Banco Popular i les preferents de BPA

La justícia andorrana i l’espanyola coincideixen en la «vulnerabilitat dels usuaris» i «l’abús» que han dut a terme algunes entitats bancàries amb els seus clients. Així ho expliquen les advocades Anna Solé i Gema Martínez que actualment porten diverses demandes contra Banco Popular per les accions perdudes i també diversos plets per reclamar la pèrdua econòmica de les preferents de BPA. De fet, fa unes setmanes es va conèixer que una sentència en primera instància de la secció civil del Tribunal de Batlles obria una escletxa judicial als clients que tenien preferents a BPA i que volen reclamar la pèrdua de valor que van patir i, en conseqüència, els diners invertits. La sentència donava la raó a un dels clients que havia portat el cas a la justícia en considerar que la repercussió de la compra no va ser comprovada fins el 24 d’abril del 2016, amb la resolució que deixava les preferents en valor zero –de manera que els clients perdien tot el que havien invertit, decisió per la qual també hi ha un procés judicial obert encara sense resoldre–.



Segons el bufet d’advocats, la sentència, de ser ferma, comportaria la nul·litat de la compra preferent i, per tant, recuperarien la totalitat de la inversió. Amb tot, cal dir que es tracta d’una sentència de primera instància i que, per tant, està subjecte a un possible recurs. Gràcies a aquesta sentència, els clients que ho vulguin tenen temps fins l’abril del 2019 per interposar una demanda.



Ara, una resolució tampoc ferma de la justícia espanyola referent a una demanda contra Banco Popular demostra que «es van falsejar els comptes» i que per tant el client no tenia el coneixement real del que comprava. Per tot, consideren que s’ha d’anul·lar el contracte i que els clients han de recuperar la inversió.



Les lletrades van recordar que a dia d’avui hi ha una cinquantena de persones vinculades amb Andorra que han presentat demanda contra Banco Popular i van assegurar que es tracta de treballadors i estalviadors que han perdut les seves accions.